Russell Westbrook no dijo una palabra. Algo extraño para un jugador que durante 18 temporadas se encargó de hacer ruido cada vez que pisó una cancha de la NBA.
Russell Westbrook se retiró: el jugador que convirtió el triple-doble en algo normal
El base anunció su retiro después de 18 temporadas, un MVP y 209 triples-dobles. Michael B. Jordan narró el video con el que recorrió su carrera.
El encargado de hablar fue Michael B. Jordan. El ganador del Oscar narró el video con el que Russ anunció su retiro, una recorrida por un museo ficticio lleno de camisetas, premios, recuerdos y algunas preguntas que quedaron sin respuesta.
Tampoco hacía falta responder demasiado. Westbrook se va como MVP, nueve veces All-Star y dueño de 209 triples-dobles. Un récord que durante décadas pareció imposible y que él convirtió, por momentos, en una estadística de todos los días.
Nadie sabía quién era
“Antes de los triples-dobles, antes del MVP, antes de que alguien fuera de Los Angeles conociera su nombre”, relata Jordan mientras Westbrook se encuentra con los primeros recuerdos de su vida.
Russ creció en el centro sur de Los Angeles, llegó a UCLA sin ser considerado una futura estrella y fue elegido con el cuarto puesto del Draft de 2008 por Seattle SuperSonics. Días después, la franquicia se mudó a Oklahoma City.
Nadie en OKC sabía realmente en qué se iba a convertir. Probablemente él tampoco.
Westbrook compartió sus primeros años con Kevin Durant y James Harden. Los tres llevaron al Thunder a las Finales de 2012, pero perdieron contra Miami Heat y el equipo se desarmó antes de ganar el campeonato que parecía esperarlo.
Harden se fue primero. Durant lo hizo en 2016 y, para colmo, eligió Golden State Warriors, el equipo que acababa de eliminar a Oklahoma después de estar 3-1 abajo en las Finales del Oeste.
Westbrook quedó solo. Y respondió a su manera: haciendo todo.
La temporada que cambió su carrera
En la campaña 2016/17 promedió 31,6 puntos, 10,7 rebotes y 10,4 asistencias. Se convirtió en el primer jugador desde Oscar Robertson, en 1962, en terminar una temporada con un triple-doble de media.
Además, consiguió 42 triples-dobles y superó otro récord de Robertson. Fue elegido MVP por delante de Harden y Kawhi Leonard, aunque Oklahoma cayó en la primera ronda de los Playoffs.
Russ no frenó después de aquel premio. Volvió a promediar un triple-doble durante las dos temporadas siguientes y lo consiguió por cuarta vez con Washington Wizards en 2020/21.
En mayo de 2021 alcanzó el triple-doble número 182 y dejó atrás la marca histórica de Robertson, que llevaba 47 años sin ser superada. Terminó su carrera con 209.
Lo hizo tantas veces que la discusión pasó de preguntarse si era posible a debatir cuánto valía. Posiblemente, esa sea una de las formas más extrañas de dimensionar lo que consiguió.
También fue el jugador de los errores
En un momento del video, Michael B. Jordan le pregunta qué lo hizo levantarse cada noche cuando toda la NBA parecía tener preparado un compilado de sus caídas.
Westbrook no responde. Obviamente.
Su carrera nunca fue prolija. Perdió muchas pelotas, tomó lanzamientos difíciles y aceleró partidos que pedían exactamente lo contrario. La misma intensidad que lo llevó al MVP también hizo que, en ciertos equipos, fuese muy complicado jugar a su lado.
Después de dejar Oklahoma pasó por Houston Rockets, Washington Wizards, Los Angeles Lakers, Clippers, Denver Nuggets y Sacramento Kings. Siete franquicias y varios intentos por encontrar un lugar diferente.
Su etapa en los Lakers fue la más dura. La sociedad con LeBron James y Anthony Davis nunca funcionó, su contrato se convirtió en el centro de las críticas y hasta el apodo “Westbrick” comenzó a perseguirlo en cada partido.
Pero Westbrook siguió jugando. Aceptó salir desde el banco con Clippers y Denver, redujo su cantidad de tiros y modificó un rol que durante más de una década había girado completamente a su alrededor.
No siempre salió bien. Eso también fue Russ.
Números que explican una parte
Westbrook se retiró con 27.176 puntos, 10.351 asistencias y más de 9.000 rebotes. Quedó quinto en la tabla histórica de pases-gol y se convirtió en el primer base que superó los 9.000 rebotes.
Junto con LeBron, es uno de los únicos dos jugadores que alcanzaron los 25.000 puntos y las 10.000 asistencias. También ganó dos títulos de máximo anotador y lideró tres veces la liga en asistencias.
Su última temporada fue con Sacramento. A los 37 años disputó 64 partidos, inició 58 y promedió 15,2 puntos, 6,7 asistencias y 5,4 rebotes. Todavía le alcanzó para sumar seis triples-dobles más.
Una lesión en el pie derecho lo dejó afuera del cierre de la fase regular. Ese terminó siendo su último capítulo dentro de una cancha.
El museo quedó sin terminar
El último sector del museo del video está vacío. Jordan explica que fue dejado así a propósito porque todavía falta construir todo lo que vendrá después: su fundación, la mentoría y los chicos que crecerán queriendo moverse como él.
“¿Alguna vez tuviste miedo de lo que pasaría cuando el juego dejara de necesitarte?”, le pregunta.
Westbrook continúa caminando sin contestar. Antes de terminar, aparece una última pregunta: ahora que pudo retirarse bajo sus propias condiciones, ¿de qué se siente más orgulloso?
Otra vez, silencio.
Russell Westbrook se va sin un campeonato y después de pasar varios años peleándose contra el paso del tiempo, las críticas y hasta contra su propia manera de jugar.
También se va como MVP, integrante del equipo del 75° aniversario y dueño de un récord que parecía imposible. No fue un jugador perfecto ni estuvo cerca de intentarlo. Fue Westbrook. Con eso alcanzó para cambiar una parte de la historia de la NBA.