La última pelea familiar

Los Buss votaron vender lo último que les quedaba de los Lakers, pero Jeanie no se va sin pelear

Cinco de los seis hermanos aprobaron vender a Bob Iger y Josh Kushner el 17,8% familiar. Jeanie rechazó la votación y abrió una batalla legal que definirá el final de 47 años junto a una de las franquicia más históricas de la NBA.