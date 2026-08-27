Una final anticipada. De un lado las estrellas, los mejores del mundo, a esos a los que les “sobra” para ganar en los torneos FIBA; Tim Duncan, Allen Iverson, LeBron James, Dwyane Wade y Carmelo Anthony. Del otro, un equipo argentino que llevaba años preparándose para demostrar que podía competir contra cualquiera.
Argentina 89-81 Estados Unidos: el día que la Generación Dorada bajó a la NBA
El equipo de Rubén Magnano superó al campeón defensor en la semifinal de Atenas 2004. Manu Ginóbili anotó 29 puntos y abrió el camino hacia el oro olímpico.
El 27 de agosto de 2004, la Selección –que algún tiempo después llamaríamos “la Generación Dorada”– derrotó 89-81 a Estados Unidos en las semifinales de los Juegos Olímpicos de Atenas. Por primera vez desde que la NBA llegó al torneo en Barcelona 1992, el conjunto norteamericano quedó afuera de la definición por el oro.
Argentina no ganó con una conversión agónica ni necesitó una remontada. Estuvo adelante durante casi toda la noche, controló el ritmo y sostuvo la diferencia cuando su rival intentó reaccionar en los últimos minutos.
Una historia que había comenzado antes
Aquel resultado no apareció de manera aislada. Dos años antes, en el Mundial de Indianápolis, el equipo de Magnano se había convertido en el primero capaz de vencer a un seleccionado de Estados Unidos integrado por jugadores de la NBA.
El 87-80 de 2002 terminó con una racha de 58 triunfos consecutivos de los norteamericanos desde la incorporación de profesionales. Argentina luego perdió la final ante Yugoslavia, pero salió de aquel torneo convencida de que ya no existían rivales inalcanzables.
En Atenas volvió a encontrarse con un rival repleto de nombres reconocidos, pero muy diferente al que Estados Unidos había proyectado. Kobe Bryant, Kevin Garnett, Jason Kidd, Tracy McGrady, Ray Allen y Jermaine O’Neal quedaron afuera por problemas judiciales, lesiones, compromisos familiares o el temor por la seguridad que rodeaba a los primeros Juegos Olímpicos posteriores a los atentados del 11 de septiembre de 2001.
Solo Tim Duncan, Allen Iverson y Richard Jefferson permanecieron desde el equipo que había ganado invicto el Preolímpico de 2003. Estados Unidos completó la nómina con jóvenes como LeBron James, Carmelo Anthony y Dwyane Wade, y llegó a los Juegos con poco tiempo de preparación.
Ginóbili contra todos
Manu marcó el rumbo desde el comienzo. Anotó 10 puntos en el primer cuarto y terminó la semifinal con 29, producto de un 9/13 en lanzamientos de campo, 4/6 en triples y siete tiros libres convertidos.
Argentina se fue al descanso arriba por 43-38. Una de las jugadas que resumió su confianza llegó en un contraataque: Hugo Sconochini lanzó un pase por detrás de la espalda y Alejandro “el Puma” Montecchia definió por encima de Richard Jefferson.
Años más tarde, “Súper Hugo” explicaría que fuera de todo lujo, dio ese pase de faja con la izquierda porque no podía levantar el brazo derecho por un problema en el hombro.
El golpe principal llegó tras el entretiempo. Ginóbili abrió el tercer período con un triple, mientras Luis Scola y Fabricio Oberto encontraron espacios cerca del aro. La ventaja alcanzó los 16 puntos y Tim Duncan, frustrado, acumuló rápidamente su cuarta falta.
Estados Unidos reaccionó con un parcial de 12-2 liderado por Stephon Marbury, Allen Iverson y Shawn Marion. Dos triples consecutivos de Iverson y Marion redujeron la ventaja argentina a seis puntos, pero Montecchia y Wolkowyski contestaron desde el perímetro. Ginóbili completó la respuesta con una jugada de cuatro puntos y Argentina cerró el período arriba por 70-57.
El campeón se quedó sin final
Duncan, compañero de Manu en San Antonio Spurs, salió por cinco faltas cuando restaban cinco minutos y Estados Unidos perdía 76-65. Larry Brown ordenó presión en toda la cancha, aunque la diferencia nunca volvió a bajar de ocho.
La Selección terminó con un 54% de efectividad en tiros de campo y convirtió 11 de sus 22 triples. Los norteamericanos lanzaron 3 de 11 desde larga distancia y tuvieron a Stephon Marbury como máximo anotador, con 18 puntos.
Pepe Sánchez dirigió el ataque y repartió siete asistencias. Oberto tomó seis rebotes, mientras Scola, Montecchia, Wolkowyski y Andrés Nocioni acompañaron la actuación ofensiva de Ginóbili.
En el duelo por el tercer puesto, Estados Unidos venció a Lituania y se quedó con la medalla de bronce.
La derrota ante Argentina fue la última que dejó a los NBA fuera de la lucha por el oro.
Desde entonces ganaron cinco títulos olímpicos consecutivos y no volvieron a perder un partido de eliminación directa, aunque Francia cortó en Tokio una racha de 25 victorias en la fase de grupos.
Por el lado argentino, al día siguiente de la hazaña frente al campeón defensor, el equipo de Magnano se enfrentó a Italia en la final de los Juegos Olímpicos de Atenas 2004… y el resto es historia.