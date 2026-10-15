El universo del modding ha alcanzado un nuevo nivel durante el último mes tras dos lanzamientos casi simultáneos de NVIDIA: nuevas tarjetas gráficas y la más reciente tecnología de renderización.
DLSS 5, la tecnología con inteligencia artificial que lleva los videojuegos a su límite
El filtro se aplica en simultáneo a la ejecución del juego. Por fuera del diseño original, busca mejorar el apartado gráfico y parte de la jugabilidad con IA.
Este dúo se pudo complementar para los usuarios desde el pasado 3 de septiembre con el lanzamiento formal de la tecnología de reconstrucción y cuenta con la inteligencia artificial (IA) como actor principal.
Qué es DLSS 5
La pata de reconstrucción de imagen la lleva adelante el DLSS 5 (Deep Learning Super Sampling 5), la quinta generación del conjunto de tecnologías de renderizado por inteligencia artificial desarrollado por NVIDIA y que da el salto de la generación de fotogramas tradicional al Renderizado Neuronal Guiado en 3D (3D-Guided Neural Rendering).
DLSS 5 utiliza modelos de IA para interpretar geometría, materiales e iluminación compleja en tiempo real dentro del motor del juego, a diferencia de versiones anteriores que sólo reconstruían la resolución o generaban fotogramas intermedios en 2D.
Uno de sus puntos más favorables es que posee un consumo eficiente de VRAM y mejor rendimiento al actualizar el modelo de IA para reducir la carga en la GPU, disminuyendo el uso de memoria VRAM en torno a un 20 % en 4K y acelerando la velocidad de procesamiento neuronal.
Su compatibilidad también es un requerimiento de importancia. Esta herramienta debutó como característica exclusiva para las tarjetas gráficas de la serie GeForce RTX 50 de NVIDIA, con compatibilidad progresiva adaptada a generaciones previas, como la serie RTX 40.
Qué es un mod
Un mod, abreviatura de modificación, es un archivo, software o paquete de datos creado por la comunidad de jugadores que altera, expande o transforma la versión original de un videojuego.
Los ejemplos más destacados
Para comprender su función, se aplica el término de “filtro”, oficiando como una capa de procesamiento en tiempo real que utiliza modelos de inteligencia artificial o redes neuronales para modificar o mejorar el apartado visual de un videojuego mientras este es ejecutado en simultáneo.
Los filtros asistidos por IA analizan los elementos de la imagen, como profundidad, formas, bordes e iluminación, para tomar decisiones inteligentes sobre cómo transformar la pantalla cuadro por cuadro.
Uno de los casos más virales fue la aplicación de DLSS 5 al NBA 2K27, la más moderna entrega de juegos de básquet que ya se encuentra en su formato base dentro de los más destacados de la categoría deportes, pero que avanzó aún más con este filtro.
La herramienta apunta principalmente al apartado gráfico, por lo que las mejoras en la jugabilidad o la naturalidad de los movimientos puede que todavía no se acerquen a esa perfección que ofrece a primera vista al tratarse de una versión ajena al desarrollo madre.
Otros impactos de relevancia se observaron en algunas de las entregas más recientes de simuladores de conducción como Forza Horizon o Assetto Corsa, con este último como un estandarte de la aplicación de los mods.
La IA y sus intervenciones previas
La inteligencia artificial ya venía siendo protagonista de su uso en la modificación de juegos, pero no solo para mejora de los mismos, sino también para la alteración más bizarra.
Una ola previa de mods presentaba escenarios alternativos y fusiones de juegos que conforman universos, plataformas y géneros distintos, en uno sólo.
Minecraft en World of Warcraft, Mario Bros en Dark Souls, los soldados de Modern Warfare 2 con skates o Spider-Man en Ciudad Gótica son algunos de los ejemplos virales en las semanas previas.
Estos casos resultan aplicaciones más “caseras”, como los clásicos mods de PES 6 (que también han presentado particulares avances en vísperas de su 20° aniversario).
La herramienta primordial es Claude Opus 5.5, el modelo de IA de Anthropic, que se habría utilizado en la mayoría de los casos para acelerar los procesos que anteriormente se realizaban de forma íntegramente humana, pero sin aplicación directa o constante como DLSS 5.