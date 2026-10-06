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El 23,4% de los argentinos ya usa inteligencia artificial: para qué la utilizan

Un informe del Microsoft AI Economy Institute midió el uso de herramientas de inteligencia artificial generativa en 147 economías. Argentina llegó al 23,4% entre las personas de 15 a 64 años y quedó por encima del promedio mundial. El estudio también muestra cuáles son los principales usos de estas herramientas y cómo cambian según la región.