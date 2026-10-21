Estudiantes de La Plata, próximo rival de Unión el lunes 26 a las 19 en el 15 de Abril, vive horas más que agitadas. Por un lado, este jueves a las 21 se la juega en el Maracaná, termina de "pelear" contra Conmebol/FIFA (antes AFA) y "desconfía del juez" en Santa Fe: Pablo Dóvalo en cancha y Espinoza en el VAR.
El rival de Unión pelea en FIFA y “desconfía” del árbitro en Santa Fe
El equipo del polémico Juan Sebastián Verón se la juega en el Maracaná este jueves, vuelve a La Plata y viaja para acá. Fue al TAS para habilitar a Rojo, desafiando a Conmebol. De yapa, no les gusta Dóvalo.
Primero el Maracaná, después Santa Fe
"Aunque Estudiantes tiene la cabeza puesto en las semifinales de la Copa Libertadores con Flamengo, que lo tendrá afrontando el partido de vuelta en el Maracaná este jueves 22 de octubre desde las 21.30hs, la Liga Profesional de Fútbol dio a conocer, recientemente, los árbitros para la fecha 14 del Clausura, que será decisiva para el Pincha", publica Infocielo, sitio platense.
Tras la derrota ante San Lorenzo en el Estadio de UNO, el equipo que conduce Alexander Medina quedó complicado de cara a los playoffs del campeonato, y mucho más aún tras el triunfo de Newell's que lo dejó a cinco puntos del último clasificado, Independiente. Por eso, a falta de tres partidos, el partido ante Unión será una suerte de última oportunidad para el Pincha.
Dicho encuentro será arbitrado por Pablo Dóvalo, quien viene de transitar una semana convulsionada luego de su bochornosa actuación en el Mario Alberto Kempes en el partido que protagonizaron Belgrano y River. El juez quedó en el centro de la escena por decisiones y fallos inexplicables que beneficiaron al Millonario.
Primero expulsó a Lisandro López por una supuesta infracción sobre Ángel Correa, que no existió y que fue corregida a través del VAR. Luego, tras el primer tanto del equipo de Ponzio, fue llamado para revisar un posible offside de Montiel. Una jugada que decidió convalidar porque "dos jugadores de Belgrano juegan la pelota deliberadamente".
Como se sabe, el juez será Pablo Dóvalo; arbitro asistente 1: Cristian Navarro; arbitro asistente 2: Lucas Ripoli; cuarto árbitro: Martin Desposito; VAR: Fernando Espinoza; AVAR: Leandro Billanueva
Dóvalo dirigió a Estudiantes en 11 oportunidades, con tres triunfos, tres empates y cinco derrotas para el Pincha. El último antecedente fue por la fecha 6 del torneo actual, cunado el equipo de Medina cayó ante Vélez por 1-0 en Liniers.
Al mismo tiempo, el Tribunal de Arbitraje Deportivo falló a favor del Pincha y revirtió la decisión de la CONMEBOL, por lo que el defensor podrá estar disponible para la revancha de las semifinales de la Copa Libertadores. Una noticia clave para Alexander Medina en la previa de una noche decisiva en el Maracaná.
Estudiantes recibió la noticia que esperaba y que podía cambiar sus planes para la revancha ante Flamengo. El TAS le dio la razón al club platense en su reclamo por la inscripción de Marcos Rojo y el defensor quedó habilitado para jugar este jueves en el Maracaná, en el encuentro que definirá el futuro del equipo en la Copa Libertadores.
Después de que la CONMEBOL rechazara su inscripción para disputar las semifinales, la dirigencia albirroja decidió acudir al Tribunal de Arbitraje Deportivo para intentar revertir la medida.
El rival ve fantasmas por todos lados
El Pincha defendió la validez de la inscripción que había aprobado la AFA y sostuvo su posición reglamentaria ante el organismo internacional. Finalmente, la resolución llegó en favor del club y le abrió al cuerpo técnico una alternativa que hasta hace horas parecía complicada. La notificación llegó a primera hora del miércoles a City Bell.
La habilitación representa un alivio para Alexander Medina, que aguardaba una respuesta mientras preparaba el partido más importante del semestre. Rojo llegó a Estudiantes para aportar experiencia y jerarquía en el tramo decisivo de la Libertadores, pero la resolución de la CONMEBOL le había impedido estar en el encuentro de ida, disputado en UNO y que terminó 0-0.
Ahora, con la posibilidad de contar con el defensor, el Cacique podrá ponerlo como titular en el equipo que buscará dar el golpe en Río de Janeiro. La decisión deportiva quedará en manos del entrenador, pero el panorama cambió por completo: Estudiantes recupera una opción clave para reforzar su defensa justo antes de jugarse el pase a la final.
La novela tuvo un desenlace favorable para el Pincha. Después de los reclamos, las presentaciones y la incertidumbre reglamentaria, Marcos Rojo quedó habilitado para jugar en el Maracaná. Estudiantes viaja a Brasil con una noticia que puede resultar determinante en su sueño de alcanzar una nueva final de la Copa Libertadores.
El plantel de Estudiantes ya está enfocado en el partido contra Flamengo del jueves a las 21.30 con arbitraje del controvertido Gustavo Tejera, buscando los de Alexander Medina la victoria en el mítico Maracaná, tratando de meterse en la final de la Copa Libertadores.
Contra San Lorenzo, el entrenador le dio descanso a algunos pilares como Fernando Muslera, Santiago Núñez, Ezequiel Piovi, Alexis Castro y Joaquín Tobio Burgos, aunque otros titulares clave como Eros Mancuso, Tiago Palacios y Guido Carrillo tuvieron sus minutos en el campo buscando ir por el triunfo, pero buscando también resguardarse para el jueves.