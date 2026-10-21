Estudiantes juega lunes en el 15 de Abril

El rival de Unión pelea en FIFA y “desconfía” del árbitro en Santa Fe

El equipo del polémico Juan Sebastián Verón se la juega en el Maracaná este jueves, vuelve a La Plata y viaja para acá. Fue al TAS para habilitar a Rojo, desafiando a Conmebol. De yapa, no les gusta Dóvalo.