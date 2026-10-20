La Liga Profesional de Fútbol dio a conocer las autoridades designadas para la decimocuarta jornada del Torneo Clausura. En ese marco, quedó definido el cuerpo arbitral que estará al frente del compromiso que Unión disputará en el estadio 15 de Abril ante Estudiantes de La Plata, pactado para el próximo lunes 26 de octubre desde las 19.
La AFA confirmó los árbitros para el cruce de Unión ante Estudiantes en el 15 de Abril
Pablo Dóvalo será el encargado de impartir justicia el próximo lunes 26 de octubre a las 19 en la capital santafesina, mientras que Fernando Espinoza estará a cargo del VAR. El Tatengue buscará hacerse fuerte en casa tras la igualdad conseguida ante Deportivo Riestra.
El árbitro principal asignado para el choque correspondiente a la Zona A será Pablo Dóvalo. La nómina de jueces de campo se completa con Cristian Navarro como primer asistente, Lucas Ripoli como segundo asistente y Martín Despósito en la función de cuarto árbitro. Por su parte, la revisión tecnológica estará encabezada por Fernando Espinoza desde el VAR, secundado por Leandro Billanueva en el AVAR.
El equipo conducido por Leonardo Madelón llegará a este duelo en condición de local con la premisa de sumar de a tres ante su gente, luego de cortar una racha negativa tras igualar 1 a 1 ante Deportivo Riestra en su última presentación. Sumar una victoria en casa resulta vital para las aspiraciones del conjunto rojiblanco en el tramo decisivo del certamen.
Por su parte, el elenco platense arribará a Santa Fe con el objetivo de dar el golpe como visitante en un reducto siempre exigente, por lo que se prevé un desarrollo dinámico y disputado desde el inicio. El partido contará con la transmisión oficial de ESPN Premium.
Con el cronograma y las autoridades confirmadas, el cuerpo técnico tatengue ajusta los detalles tácticos durante la semana de entrenamientos para definir el once titular que saltará al campo de juego del 15 de Abril este lunes por la tarde.