Torneo Clausura

La AFA confirmó los árbitros para el cruce de Unión ante Estudiantes en el 15 de Abril

Pablo Dóvalo será el encargado de impartir justicia el próximo lunes 26 de octubre a las 19 en la capital santafesina, mientras que Fernando Espinoza estará a cargo del VAR. El Tatengue buscará hacerse fuerte en casa tras la igualdad conseguida ante Deportivo Riestra.