Madelón valoró lo que hizo el equipo y se notó, en sus declaraciones, que quedó conforme. La realidad es que, dentro de la chatura generalizada del partido, Unión hizo un poco más. Al menos, lo intentó, frente a un rival que se dedicó a plantear un partido de lucha y forcejeo.
Madelón y las chances de Unión: “No quiero apagar ninguna ilusión”
El entrenador rojiblanco calificó de “muy bueno” el partido que hizo el equipo, elogió a Peresutti (“jugó un partidazo”) y dijo que “hay que cerrar el torneo dignamente”.
“Hicimos un partido muy bueno, había que cortar la racha y eso fue lo primero que vinimos a buscar acá. La idea sigue siendo la de entrar en el Reducido. Es difícil, pero no imposible. Creo que el equipo revirtió la situación, lo estamos rearmando, fuimos duros y esta es una cancha difícil de jugar”, señaló el entrenador rojiblanco.
“Unión manejó el partido, tuvimos el control, el punto les servía a ellos por la derrota de Aldosivi y se aferraron a eso porque tiraron una línea de cinco y el empate les venía muy bien”, agregó Madelón.
Respecto de las características que tuvo el partido, en cuanto a la lucha constante durante los 90 minutos, Madelón reconoció que “al partido lo planificamos así, sabíamos que la pelota se iba a elevar mucho y la idea era bajarla, ponerla contra el piso y hacernos anchos. Me voy contento con Peresutti, porque hizo un partidazo”, dijo el técnico rojiblanco, coincidiendo con la opinión de El Litoral, respecto del buen partido del pibe (debutante en carácter de titular) y también de Lucas Ayala, que individualmente fueron los más destacados.
La ilusión de clasificar al Reducido
Sobre la chance de clasificar para el Reducido, dijo que “no quiero apagar ninguna ilusión, tengo la esperanza de poder entrar. Será cuestión de intentarlo hasta el final”, dijo Madelón, quien agregó en varias ocasiones que “hicimos las cosas para ganar el partido y no pudimos”, aunque en el fondo reconoció que el resultado no está mal.
“Nosotros nos habíamos preparado y estábamos para sostener el cero, ellos no habían llegado nunca y en una jugada de córner nos hicieron el gol. Con nada, ellos iban ganando. Empatamos enseguida, hicimos tres cambios porque era lo que pedía el partido, los delanteros anduvieron muy bien y no había motivo para sacarlos”, señaló el técnico tatengue, quien puntualizó en dos aspectos positivos: “Miro el lado bueno: me gustó la concentración y el bloque compacto”.
Respecto de cómo vivió el partido, admitió que “el punto de vista cambió hoy, estuve tranquilo en el banco, no me volví ‘loquito’ en ningún momento. Hasta la última fecha vamos a intentarlo. Me siento bien porque el equipo dejó todo, se plantó de visitante y eso es lo que me llevo esta noche como aspecto positivo de nuestro rendimiento”.
Faltan tres partidos para el final de la etapa clasificatoria y Unión tendrá dos partidos de local (Estudiantes y Vélez) y uno de visitante (Newell’s). “Nosotros tenemos que cerrar este año sin buscar excusas, si podemos entrar es mejor. No quiero que el equipo quede desdibujado, por eso me gustó el gol que hicimos, de un marcador de punta a otro marcador de punta. Eso también es reflejo del trabajo y del funcionamiento que intentamos darle. Nosotros pisamos mejor que ellos la cancha durante todo el partido”, dijo Madelón, quien se refirió al gol y señaló que “en cada gol hay un mérito del rival, no solo defecto propio. El arquero estaba tapado y no pudo hacer nada frente a ese cabezazo”.
Los contratos que se terminan
Cuando lo consultaron sobre la justicia del resultado, admitió que “puede ser que el resultado sea justo, pero hubo un equipo que hizo el gasto y ese equipo fue Unión. A Palacios lo ví muy bien, es un chico que está comprometido. Hay contratos que se terminan como el de Mansilla, Tarragona, Cuello, Palacios y por eso los quiero convencer de que primero está Unión y luego el futuro. Terminar bien es algo que nos hará bien a todos”.
Luego apuntó a un aspecto personal: “Yo estoy bien, con algunos problemitas familiares, pero me aíslo de todo eso y entrego todo para Unión, porque el club se merece que yo esté por encima de todo”.
Variantes tácticas y el cierre
Ya en el final de la charla con la prensa, en la fría noche del Bajo Flores, dijo que “pensé en el cambio de esquema porque veníamos de muchas derrotas. Me gustan los sistemas 3-5-2, por ejemplo, o 5-3-2 pero bien ofensivo”, aunque está claro que el sistema madre de Madelón siempre ha sido el 4-4-2.
Por último, dijo que “Mosqueira tiene una contractura, nada raro, aguantó bien. Pasó el partido, tenía miedo de que sufriera un pinchazo. Seguramente lo resolverá con los médicos y buena kinesiología”. Y volvió a referirse a lo que le queda para terminar el año: “La idea es seguir mejorando, pero tenemos que cerrar dignamente el torneo. Unión no es un equipo que salga goleado de las canchas, incluso en el partido con Boca, donde estuvimos ahí nomás hasta faltando cinco minutos, que fue el momento en el que ellos, con la entrada de Flores, definieron todo. Muchos me dicen que somos un equipo duro y eso me gusta”, concluyó el entrenador rojiblanco.