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Así quedó la tabla de posiciones del Torneo Clausura tras el empate de Unión

El Tatengue empató ante Deportivo Riestra 1 a 1 este lunes por la noche como visitante.

Los jugadores de Unión tras el empate con Riestra 1 a 1 en el Bajo Flores.Los jugadores de Unión tras el empate con Riestra 1 a 1 en el Bajo Flores.
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Unión igualó ante Deportivo Riestra 1 a 1 este lunes por la noche por la fecha 13 del Torneo Clausura de la Copa de la Liga Profesional de fútbol de AFA.

El encuentro se disputó desde las 21:15 horas en el Estadio Guillermo Laza con arbitraje de Pablo Echavarría y transmisión de ESPN y ESPN Premium.

Los goles fueron convertidos por Juan Randazzo a los 5 minutos del segundo tiempo para Riestras y por Tobías Rubio a los 12 para el Tatengue.

Tabla de posiciones

Con este resultado, Unión se ubica 11° con 14 puntos, 18 goles a favor y 22 goles en contra.

Por su parte, Riestra quedó 12° con 12 puntos, 10 goles a favor y 12 goles en contra.

Cuándo vuelve a jugar Unión

Unión continuará con su calendario de la Copa de la Liga el próximo lunes 26 de octubre cuando reciba a Estudiantes de La Plata en el 15 de Abril desde las 19 horas.

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