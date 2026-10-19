Unión igualó ante Deportivo Riestra 1 a 1 este lunes por la noche por la fecha 13 del Torneo Clausura de la Copa de la Liga Profesional de fútbol de AFA.
Copa de la Liga
Así quedó la tabla de posiciones del Torneo Clausura tras el empate de Unión
El Tatengue empató ante Deportivo Riestra 1 a 1 este lunes por la noche como visitante.
Los jugadores de Unión tras el empate con Riestra 1 a 1 en el Bajo Flores.
El encuentro se disputó desde las 21:15 horas en el Estadio Guillermo Laza con arbitraje de Pablo Echavarría y transmisión de ESPN y ESPN Premium.
Los goles fueron convertidos por Juan Randazzo a los 5 minutos del segundo tiempo para Riestras y por Tobías Rubio a los 12 para el Tatengue.
Tabla de posiciones
Con este resultado, Unión se ubica 11° con 14 puntos, 18 goles a favor y 22 goles en contra.
Por su parte, Riestra quedó 12° con 12 puntos, 10 goles a favor y 12 goles en contra.
Cuándo vuelve a jugar Unión
Unión continuará con su calendario de la Copa de la Liga el próximo lunes 26 de octubre cuando reciba a Estudiantes de La Plata en el 15 de Abril desde las 19 horas.
Sobre el Autor
#TEMAS: