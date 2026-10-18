Con el respaldo implícito de una dirigencia rojiblanca que no piensa en que el partido de este lunes a las 21.15 pueda ser determinante para la continuidad de Leonardo Madelón como entrenador, Unión jugará un cotejo clave ante Deportivo Riestra en el estadio del Bajo Flores con el objetivo y la necesidad de ganar.
Unión, con cambios, a pelearle a Riestra y a sus propios fantasmas
Madelón, con respaldo de la dirigencia, haría debutar al pibe Peresutti y metería tres o cuatro cambios más.
Por un lado, la victoria alejará cualquier tipo de fantasma. Pero, lo más importante, lo dejará al Tate en carrera para intentar la clasificación para el Reducido, única meta que le ha quedado en pie por los malos resultados inmediatos (cuatro derrotas al hilo) que le hicieron perder posiciones en la tabla anual que clasifica para las copas.
Sin abandonar el tradicional 4-4-2, Madelón hará algunos retoques y viajó a Buenos Aires con la idea de encontrar un poco más de contención, en el mediocampo, con el ingreso de un juvenil. Mateo Peresutti, un chico que ya tuvo su bautismo en Primera, sería titular por primera vez e ingresaría en el lugar de Giaccone.
Pero además, Madelón también tendría decidido que Palacios retorne a la titularidad y lo haría jugar en reemplazo de Luna Diale, mientras que mantiene la duda entre Malcorra y Cuello para completar el cuarteto de la mitad del terreno.
Arriba, Estigarribia será titular en lugar de Eric Ramírez, mientras que, en el fondo, podría darse también el retorno de Pintado a la titularidad. Tobías Rubio, el defensor que lo suplantó en el cotejo con Defensa y Justicia, no desentonó, pero Madelón optaría por devolverle el lugar al ex lateral de Gimnasia.
El probable once tatengue
Con algunas certezas y un par de dudas, Madelón pondría en cancha en el Guillermo Laza de Deportivo Riestra, a Mansilla; Pintado, Rocha, Ludueña y Ayala; Palacios, Peresutti, Mosqueira y Cuello o Malcorra; Tarragona y Estigarribia.
Por su parte, Deportivo Riestra necesita de una victoria para comenzar a asegurar su permanencia en la categoría. En la tabla anual, el equipo del Bajo Flores aventaja a Aldosivi por seis puntos, todavía con doce por jugarse, razón por la cual tendrá que lograr algo que le ha costado mucho durante todo el año: conseguir una victoria.
Este fue uno de los años más importantes de la vida deportiva de Deportivo Riestra, pues consiguió jugar por primera vez una copa internacional (la Sudamericana), quedando eliminado en primera ronda. El objetivo de siempre fue el de mantener la categoría y fue así que algunos partidos de ese torneo los afrontó con jugadores de recambio y no con los que habitualmente eran titulares, priorizando el torneo local. Sin embargo, no le ha ido del todo bien y es así que todavía no consiguió lo necesario para salvarse.
Guillermo Duró es el entrenador desde abril de este año y dispondría de un 5-3-2, que es el esquema que viene utilizando en los últimos partidos. Un probable equipo sería con Ignacio Arce; Mariano Bracamonte, Nicolás Sansotre, Cristian Paz, Juan Randazzo y Pedro Ramírez; Braian Sánchez, Milton Céliz y Pablo Monje; Alexander Díaz y Antony Alonso.
El respaldo al entrenador
Volviendo a la situación de Leonardo Madelón, como ya se dijo, de parte de la dirigencia hay respaldo y no se piensa en que el partido de este lunes deba ser definitorio para su continuidad, salvo que sea el propio Madelón quien tome alguna decisión.
Cuando Unión lo fue a buscar, el equipo deambulaba sin posibilidades en el torneo local y estaba casi eliminado de la Sudamericana 2025. Se había ido el Kily González y era necesario el cambio de rumbo. Se venía el proceso electoral y Spahn lo fue a buscar a Madelón, que en ese momento evaluaba una oferta de Aldosivi de Mar del Plata. En el torneo siguiente (Clausura del año pasado), Unión consiguió clasificar para la fase final y mantuvo la categoría. Este año repitió la clasificación en el Apertura y perdió en cuartos de final ante el equipo que, en definitiva, fue el campeón (Belgrano de Córdoba). Ahora, planteados los objetivos de entrar en una copa y clasificar para el Reducido, solamente queda en pie esto último y es a lo que se aferran para tratar de terminar el año lo mejor posible.
Árbitro y el fixture restante
El cotejo en el Guillermo Laza será dirigido por Pablo Echavarría y dará comienzo a las 21.15. Después, Unión volverá a jugar un día lunes. Será el 26, cuando desde las 19 reciba la visita de Estudiantes de La Plata en el 15 de Abril. Los últimos dos encuentros serán, como visitante ante Newell’s y terminará de local ante Vélez.