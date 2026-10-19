La dirigencia de Unión está terminando de elaborar un amplio informe económico y financiero que reflejará la situación actual de la institución. “Estamos terminando de pulir algunos detalles para que se pueda entender de la mejor manera”, explicaron a El Litoral. Como ocurre con la gran mayoría de las instituciones, el momento económico de Unión no es el mejor, pese a que se ha vendido mucho en los últimos tiempos. “No pasará de esta semana que se inicia”, comentaron los directivos rojiblancos.
Unión afina el lápiz para aclarar cómo está la economía del club
Desde hace varias semanas se está preparando un informe financiero y económico que incluye ventas, cuentas a cobrar y deudas. “Lo estamos terminando de pulir y de esta semana no pasa”, informaron a El Litoral.
* * * * *
Fue una semana, la anterior, que transcurrió entre la lógica preocupación por la acumulación de derrotas que arrastró el equipo y reuniones entre los propios directivos y de ellos con integrantes de la secretaría técnica. La postura fue la de apoyar el proceso. “Luis no va a bajar al vestuario, si es que perdemos ante Riestra, a echar al técnico”, fue lo que señalaron algunos allegados al presidente tatengue.
* * * * *
Naturalmente que, como no podía ser de otra manera, las posturas no fueron unánimes. La lógica futbolera indica que frente a este cuadro de situación, era previsible que algunos pensaran de la manera en la que piensa el presidente, en tanto que otros tengan una posición distinta frente a una campaña que no conforma a nadie, empezando por el propio plantel y cuerpo técnico.
* * * * *
El historial entre Unión y Riestra debe ser el más corto de todos los que tiene el Tate con los clubes de Primera. En toda la historia, apenas se enfrentaron en dos ocasiones y ambas fueron en Santa Fe. En una empataron 0 a 0 y en la última, que fue este año, ganó Unión 2 a 0 con goles de los dos delanteros (Estigarribia y Tarragona). Nunca se cruzaron en otra categoría o torneo que no sea el de Primera. No jugaron entre sí por Copa Argentina y jamás lo hicieron en el ascenso. Otro club con el que la historia de Unión es muy corta, es con Gimnasia y Esgrima de Mendoza. Pero, en este caso, hay choques en el viejo Nacional, en Copa Argentina y también en el Regional.
* * * * *
Hubo un marcado conformismo de parte de los organizadores del congreso de fútbol formativo en el que participaron destacados panelistas de Conmebol, Afa y la propia institución. Traído especialmente por Nery Pumpido, llegó Claudio Vivas a Santa Fe. Además, estuvo presente el entrenador de las selecciones juveniles, Diego Placente, junto a otros profesionales que trabajan en Afa detectando aquellos jugadores que se destacan en todo el país y también en el exterior. Guillermo Juri, Valentín Vera, Ariel Giacinti y Leo Aguilar, entre otros, fueron los que trabajaron arduamente, junto con la dirección deportiva de la institución, que está a cargo de Santiago Zurbriggen.
* * * * *
Leonardo Madelón estuvo presente en el congreso y saludó a mucha gente amiga. El entrenador rojiblanco se hizo un lugar en su labor al frente del equipo profesional, para pasar por el club durante la larga jornada del viernes, que tuvo su parte teórica por la mañana y la parte práctica por la tarde, en el propio terreno del 15 de Abril.
* * * * *
El sábado 17 de octubre se cumplieron 50 años de un clásico recordado, que se disputó en cancha de Colón por el Nacional de 1976. El partido terminó 2 a 2, con goles de Jorge Casaccio (jugó también en Colón) y Víctor Rodolfo Marchetti, de penal, para Unión, en tanto que Augusto Sánchez y Aricó convirtieron los goles sabaleros. A Unión lo dirigía Alberto Violi, mientras que en Colón estaba Juan José Pizutti, el hombre que había llevado a Racing a ser campeón del mundo. En el banco de Unión, como suplente de “Perico” Pérez, estaba un muy jovencito Nery Alberto Pumpido.
* * * * *
Cuando la selección argentina jugó en Córdoba, el presidente de Belgrano, Luis Fabián Artime, confió a El Litoral que se había concretado el acuerdo con Unión por la compra del 65 por ciento de Thiago Cardozo. A su vez, el propio Artime señaló que esperaba el regreso de Cardozo de la gira que el arquero realizaba por Asia con la selección uruguaya para terminar de cerrar la operación. Por lo que se pudo saber desde Córdoba, Belgrano sumó un 15 por ciento al 65 que había arreglado con Unión, razón por la cual pasará a contar con el 80 por ciento de los derechos económicos del arquero. Unión debería cobrar una suma aproximada a los 700 mil dólares, aunque en esa negociación entrará la deuda por el pase de Colazo, que rondaría el medio millón de dólares. Seguramente, en el informe que está elaborando la dirigencia constará todo este movimiento por el pase del arquero uruguayo, que ampliará su contrato con Belgrano, que vencía en diciembre, por tres años más.