Unión volverá a tener acción en la Liga Argentina de Básquet este miércoles a partir de las 21, cuando reciba a Barrio Parque de Córdoba en el Estadio Ángel P. Malvicino. El encuentro corresponderá a la segunda fecha de la Conferencia Norte del certamen nacional, donde el conjunto rojiblanco buscará revalidar lo hecho en su estreno de local y hilvanar su segundo festejo consecutivo ante su gente.
Unión recibe a Barrio Parque en el Malvicino en busca de su segunda victoria en el torneo
El Tatengue viene de debutar con un sólido triunfo en casa ante Bochas Sport Club y este miércoles desde las 21 protagonizará el capítulo número 30 del historial frente al conjunto cordobés. El club dio a conocer los precios de las entradas generales y plateas para socios y no socios.
El equipo santafesino llega impulsado tras su victorioso debut en la competencia, en el que superó a Bochas Sport Club de Colonia Caroya por 96 a 87. Con un importante despliegue ofensivo y el acompañamiento del público en el Malvicino, el conjunto tatengue logró destrabar un cruce exigente y pretende sostener la misma intensidad para mantenerse firme en los puestos de vanguardia de la zona.
El choque de este miércoles tendrá además un condimento histórico de suma paridad. Unión y Barrio Parque se enfrentaron en 29 oportunidades a lo largo de los torneos nacionales, con un balance favorable para los de la capital provincial: el Tatengue cosechó 16 victorias, mientras que el elenco cordobés se quedó con el triunfo en 13 ocasiones. El cruce número 30 promete sumar un nuevo capítulo vibrante a esta rica rivalidad.
Desde la comisión directiva del club rojiblanco informaron el detalle del costo de las localidades para presenciar el compromiso en el estadio de avenida López y Planes. Para el sector general, las entradas se fijaron en $5.000 para los socios y $10.000 para no socios. En tanto, las ubicaciones de platea tendrán un costo de $15.000 para los asociados y de $25.000 para el público en general.
Con el plantel en óptimas condiciones y la motivación del estreno triunfal, el conjunto santafesino saldrá a la cancha enfocado en ajustar detalles defensivos y potenciar la efectividad colectiva. Sumar de a dos frente a un rival directo de la Conferencia Norte resultará clave para afianzar el rendimiento del equipo en este arranque de temporada.