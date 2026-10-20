Liga Argentina de Básquet

Unión recibe a Barrio Parque en el Malvicino en busca de su segunda victoria en el torneo

El Tatengue viene de debutar con un sólido triunfo en casa ante Bochas Sport Club y este miércoles desde las 21 protagonizará el capítulo número 30 del historial frente al conjunto cordobés. El club dio a conocer los precios de las entradas generales y plateas para socios y no socios.