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Unión recibe a Barrio Parque en el Malvicino en busca de su segunda victoria en el torneo

El Tatengue viene de debutar con un sólido triunfo en casa ante Bochas Sport Club y este miércoles desde las 21 protagonizará el capítulo número 30 del historial frente al conjunto cordobés. El club dio a conocer los precios de las entradas generales y plateas para socios y no socios.

Unión busca consolidar su buen arranque en la Conferencia Norte tras la victoria obtenida frente a Bochas Sport Club.Unión busca consolidar su buen arranque en la Conferencia Norte tras la victoria obtenida frente a Bochas Sport Club.
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Unión volverá a tener acción en la Liga Argentina de Básquet este miércoles a partir de las 21, cuando reciba a Barrio Parque de Córdoba en el Estadio Ángel P. Malvicino. El encuentro corresponderá a la segunda fecha de la Conferencia Norte del certamen nacional, donde el conjunto rojiblanco buscará revalidar lo hecho en su estreno de local y hilvanar su segundo festejo consecutivo ante su gente.

Unión le ganó a Bochas Sport Club en el Malvicino.Unión le ganó a Bochas Sport Club en el Malvicino.

El equipo santafesino llega impulsado tras su victorioso debut en la competencia, en el que superó a Bochas Sport Club de Colonia Caroya por 96 a 87. Con un importante despliegue ofensivo y el acompañamiento del público en el Malvicino, el conjunto tatengue logró destrabar un cruce exigente y pretende sostener la misma intensidad para mantenerse firme en los puestos de vanguardia de la zona.

Kobe Julien hizo su presentación con la camiseta de Unión.Kobe Julien, uno de los extranjeros de Unión.

El choque de este miércoles tendrá además un condimento histórico de suma paridad. Unión y Barrio Parque se enfrentaron en 29 oportunidades a lo largo de los torneos nacionales, con un balance favorable para los de la capital provincial: el Tatengue cosechó 16 victorias, mientras que el elenco cordobés se quedó con el triunfo en 13 ocasiones. El cruce número 30 promete sumar un nuevo capítulo vibrante a esta rica rivalidad.

Desde la comisión directiva del club rojiblanco informaron el detalle del costo de las localidades para presenciar el compromiso en el estadio de avenida López y Planes. Para el sector general, las entradas se fijaron en $5.000 para los socios y $10.000 para no socios. En tanto, las ubicaciones de platea tendrán un costo de $15.000 para los asociados y de $25.000 para el público en general.

Con el plantel en óptimas condiciones y la motivación del estreno triunfal, el conjunto santafesino saldrá a la cancha enfocado en ajustar detalles defensivos y potenciar la efectividad colectiva. Sumar de a dos frente a un rival directo de la Conferencia Norte resultará clave para afianzar el rendimiento del equipo en este arranque de temporada.

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