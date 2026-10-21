Las divisiones inferiores de Unión vivieron una experiencia especial en el Predio Lionel Andrés Messi de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), donde un selectivo de futbolistas juveniles del club santafesino disputó dos encuentros amistosos frente a la Selección Argentina Sub-17.
Las inferiores de Unión se midieron con la Selección Argentina Sub-17
Fue en el Predio Lionel Andrés Messi, en Ezeiza. Los encuentros se desarrollaron en el marco de la preparación de Argentina para el Mundial de Qatar.
Los partidos se desarrollaron en el marco de la preparación del combinado nacional para el Mundial de la categoría que se disputará en Qatar y representaron una oportunidad para que los jóvenes tatengues sumaran minutos de competencia frente a futbolistas que integran la estructura de selecciones nacionales.
La participación de Unión en estos amistosos fue resultado de las gestiones impulsadas a partir del III Congreso de Fútbol Formativo, organizado por la institución rojiblanca, que contó con la presencia de integrantes del staff de las Selecciones Nacionales de AFA.
Del Congreso de Fútbol Formativo a la cancha
El vínculo generado durante el encuentro de capacitación permitió concretar esta experiencia deportiva, que llevó a jugadores de las inferiores de Unión a compartir el campo de juego con el seleccionado argentino juvenil.
El III Congreso de Fútbol Formativo constituyó un espacio de intercambio entre entrenadores, profesionales y referentes vinculados al desarrollo de futbolistas, con el objetivo de compartir conocimientos, metodologías de trabajo y experiencias relacionadas con la formación de jóvenes talentos.
En ese contexto, la posibilidad de disputar amistosos frente a la Selección Argentina Sub-17 aparece como una continuidad de los vínculos institucionales establecidos durante el evento.
Una experiencia para los juveniles tatengues
Más allá del resultado deportivo, los encuentros permitieron a los futbolistas de Unión medirse con un seleccionado nacional que se encuentra en plena preparación para una competencia internacional.
Este tipo de experiencias ofrece a los juveniles la posibilidad de enfrentar nuevas exigencias competitivas y conocer de cerca el entorno de trabajo de las selecciones argentinas.
Para Unión, la participación también representa una oportunidad de fortalecer su proyecto de fútbol formativo y profundizar los vínculos con las estructuras nacionales de desarrollo de jugadores.
De esta manera, una iniciativa que comenzó como un espacio de capacitación e intercambio institucional terminó trasladándose al campo de juego, con dos amistosos que sumaron una experiencia para los jóvenes futbolistas rojiblancos.