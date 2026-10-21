La reserva de Colón consiguió un importante triunfo fuera de casa tras vencer por 1 a 0 a Ferro Carril Oeste en Pontevedra, en un encuentro correspondiente a la decimocuarta fecha del Torneo Proyección 2026. Con este resultado, el conjunto rojinegro sumó tres puntos de oro para cortar una seguidilla adversa y registrar su tercera victoria en lo que va del certamen Clausura.
Colón pisó fuerte en Pontevedra y logró un valioso triunfo ante Ferro
Con gol madrugador de Estanislao López a los 3 minutos de juego, el Sabalero se impuso por 1 a 0 en condición de visitante. El equipo de Miguel Robledo mostró solidez defensiva, aguantó la ventaja y cosechó su tercera victoria en el Torneo Clausura.
El arranque del cotejo fue inmejorable para la visita. Apenas transcurridos 3 minutos de la primera mitad, Estanislao López capturó una pelota limpia en el área, remató y anotó el único tanto del partido tras un desvío que descolocó al arquero González. Tras la apertura del marcador, el Sabalero manejó los tiempos con tranquilidad y sin pasar grandes sobresaltos. Por su parte, el elenco de Caballito intentó adelantarse en el terreno de juego, aunque su aproximación más clara del primer tiempo fue un cabezazo a los 15 minutos que se elevó por encima del travesaño.
En el complemento, con la ventaja a favor, el planteo de Colón fue inteligente: se replegó sobre su campo, redujo los espacios de maniobra y apostó a salir rápido de contraataque, si bien careció de profundidad para liquidar el pleito. Ferro se volcó decididamente al ataque, pero chocó en repetidas ocasiones con la solidez del arquero Gian Piaggio y con una línea defensiva sumamente ordenada, en la que se destacó la figura de Nicolás Utrera en la zaga central (el jugador más experimentado con 23 años).
En el tramo final del partido, el conjunto local empujó con más empuje que claridad y dispuso de dos oportunidades claras para igualar las acciones: a los 37 minutos, Piaggio respondió de manera brillante para salvar un remate a quemarropa de Kapij, mientras que a los 41, Goldstein desaprovechó un mano a mano al ingresar desmarcado por el segundo palo.
Colón sostuvo la diferencia con firmeza hasta el silbatazo final y celebró una victoria sumamente trabajada lejos de Santa Fe. Con este resultado, el equipo conducido técnicamente por Miguel Robledo se ubica en el 16º puesto de la tabla de posiciones con 11 puntos, producto de tres triunfos, dos empates y nueve derrotas.
El próximo rival de Colón será San Martín (SJ) el miércoles 28 en el Predio 4 de Junio desde las 3 de la tarde por la 15º fecha.
Formaciones
Ferro: González; Maidana, Paulucci, Goldstein, Martínez, Larroza, Montes, Kapij, Cardozo, Correa y Raggio. DT: Germán Sassone.
Colón: Piaggio; Gómez, Ravano, Utrera (capitán), Estanislao López; Vera, Barria; Favotti, Aguiar, Fusco y Córdoba. DT: Miguel Robledo.
Cancha: Predio de Ferro.
Árbitro: Pablo Gómez.
Gol: 3 pt Estanislao López (C).