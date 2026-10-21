Torneo Proyección

Colón pisó fuerte en Pontevedra y logró un valioso triunfo ante Ferro

Con gol madrugador de Estanislao López a los 3 minutos de juego, el Sabalero se impuso por 1 a 0 en condición de visitante. El equipo de Miguel Robledo mostró solidez defensiva, aguantó la ventaja y cosechó su tercera victoria en el Torneo Clausura.