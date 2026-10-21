San Carlos de Bolívar (conocida como Bolívar), ciudad del centro-norte de la Provincia de Buenos Aires, cabecera del partido homónimo y que cuenta con unos 38.000 habitantes, recibirá por primera vez a Colón en un cruce profesional de AFA. Será este sábado a las 21 en el Eva Perón.
Colón juega en una ciudad que se paraliza por Tinelli
La AFA confirmó el horario nocturno de este sábado (a las 21) para Bolívar-Colón y designó a Lucas Cavallero como juez. Los sabaleros, con logística anticipada, consiguieron hotel de milagro.
Primero Tinelli y después Colón
La realidad indica que "casi todo" ese sábado girará en torno a la figura del popular conductor televisivo y empresario de medios, Marcelo Hugo Tinelli. Es que un par de horas antes que juegue el Sabalero, la ciudad se paraliza.
¿El motivo?: la cuenta regresiva para una nueva edición de la prueba pedestre "Dino Hugo Tinelli" ya está en marcha. Con cerca de 2.000 inscriptos, Bolívar se prepara para vivir este sábado la 27ª edición de una de sus citas deportivas más emblemáticas, que reunirá a participantes en la correcaminata de 3,5 kilómetros y en la competencia de 10 kilómetros.
En el caso de la logística sabalera, el plantel profesional de Colón logró conseguir hotel en una ciudad de Bolívar donde se espera una multitud con la habitual movida que genera Tinelli.
La largada está prevista para las 17 en la esquina del Centro Cívico, como es habitual. Una de las novedades de este año estará en la organización previa: el retiro de los kits se realizará en las instalaciones del Cine Avenida, en lugar de la Escuela Nº 1, utilizada en ediciones anteriores.
Desde la Dirección de Deportes trabajan en los últimos detalles para garantizar el normal desarrollo de la jornada, que cada año convoca a corredores y aficionados de Bolívar y la región.
En cuanto a las condiciones meteorológicas, los pronósticos anticipan la posibilidad de una jornada gris, aunque, por el momento, no se anuncia lluvia para el horario de la competencia. Sí se esperan ráfagas de viento de hasta 35 kilómetros por hora, provenientes del sector este, un factor que los atletas deberán tener en cuenta.
Bolívar-Colón: dirige Cavallero
Al mismo tiempo, como consecuencia de la prueba pedestre que irá por la tarde, Ciudad de Bolívar-Colón va de noche a las 21. En las últimas horas, la Asociación del Fútbol Argentino dio a conocer las designaciones arbitrales para la penúltima fecha de la Primera Nacional, una jornada clave que empezará a definir las posiciones finales de cara a la etapa de definición del campeonato.
En ese contexto, se confirmó que Lucas Cavallero será el árbitro encargado de impartir justicia en el duelo que Colón disputará frente a Ciudad de Bolívar en condición de visitante.
El cuerpo arbitral para el choque en territorio bonaerense se completará con los jueces de línea Ernesto Callegari como asistente número uno y Cristian Herrera como asistente número dos, mientras que Enzo Gutiérrez desempeñará la función de cuarto árbitro en el sector de relevos.
El compromiso se perfila como una auténtica final para el elenco santafesino. El equipo rojinegro viajará a Bolívar con la misión de sumar tres puntos fundamentales que le permitan consolidarse en la tabla de posiciones y asegurar el beneficio de la localía para las cruces de eliminación directa del .
El partido entre el Sabalero y Las Águilas se llevará a cabo este sábado 24 de octubre a partir de las 21 en el estadio Municipal Eva Perón. El conjunto dirigido por la dupla técnica ultimar los detalles tácticos a lo largo de la semana para afrontar un cotejo que se anticipa disputado y de alta intensidad.
En el caso de Lucas Cavallero lo dirigió 3 veces a Colón, con 2 triunfos y 1 derrota. Lo arbitró por última vez el domingo 20 de Julio de 2025, por la fecha 23 de a Primera Nacional, en el triunfo 4 a 3 sobre Central Norte en el estadio Padre Martearena de Salta. Los goles del Sabalero fueron anotados por Gigliotti x2, Yunis y Jourdán. Tisera, Acosta y Genes marcaron para el local. El DT de Colón era Andrés Yllana.