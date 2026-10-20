La Asociación del Fútbol Argentino dio a conocer las designaciones arbitrales para la penúltima fecha de la Primera Nacional, una jornada clave que empezará a definir las posiciones finales de cara a la etapa de definición del campeonato. En ese contexto, se confirmó que Lucas Cavallero será el árbitro encargado de impartir justicia en el duelo que Colón disputará frente a Ciudad de Bolívar en condición de visitante.
Lucas Cavallero será el árbitro para la visita decisiva de Colón ante Ciudad de Bolívar
El Sabalero jugará este sábado 24 de octubre a las 21 en el estadio Municipal Eva Perón en busca de asegurar la ventaja de localía en el Reducido. El juez lo dirigirá por primera vez en este torneo.
El cuerpo arbitral para el choque en territorio bonaerense se completará con los jueces de línea Ernesto Callegari como asistente número uno y Cristian Herrera como asistente número dos, mientras que Enzo Gutiérrez desempeñará la función de cuarto árbitro en el sector de relevos.
El compromiso se perfila como una auténtica final para el elenco santafesino. El equipo rojinegro viajará a Bolívar con la misión de sumar tres puntos fundamentales que le permitan consolidarse en la tabla de posiciones y asegurar el beneficio de la localía para las cruces de eliminación directa del Reducido por el segundo ascenso.
El partido entre el Sabalero y Las Águilas se llevará a cabo este sábado 24 de octubre a partir de las 21 en el estadio Municipal Eva Perón. El conjunto dirigido por la dupla técnica ultimar los detalles tácticos a lo largo de la semana para afrontar un cotejo que se anticipa disputado y de alta intensidad.
Cómo le fue a Colón con Cavallero
Lucas Cavallero lo dirigió 3 veces a Colón, con 2 triunfos y 1 derrota. Lo arbitró por última vez el domingo 20 de Julio de 2025, por la fecha 23 de a Primera Nacional, en el triunfo 4 a 3 sobre Central Norte en en estadio Padre Martearena de Salta. Los goles del Sabalero fueron anotados por Gigliotti x2, Yunis y Jourdán. Tisera, Acosta y Genes marcaron para el local. El DT de Colón era Andrés Yllana.