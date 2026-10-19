Todavía parece increíble en el Mundo Colón el final impensado, los dos puntos regalados sobre la hora y la bronca generalizada de la gente con los jugadores por no cuidar esa última pelota contra Almirante Brown.
Delfino recupera cuatro nombres para poder armar “el mejor Colón”
A pesar que dura la bronca por el 2-2 de local, el Sabalero necesita cerrar la temporada regular de la mejor manera. Le queda Ciudad de visitante en la tierra de Tinelli y Defensores de local.
La última salida antes del Reducido
Pero no hay tiempo que perder y el Sabalero ya enfoca en el cruce de este sábado a las 21 contra Ciudad de Bolívar, equipo que derrotó a San Miguel en Los Polvorines, prácticamente lo condenó al descenso y aseguró su histórica participación en el Reducido.
Con un final abierto, dos fechas finales y seis puntos en juego, puede pasar cualquier cosa. Incluso, más allá de la diferencia de gol que es lo que define la posición en caso de igualdad en puntos, la zona está prendida fuego.
Ni siquiera Ferro, con 65 unidades (más 10 la diferencia), se aseguró el "1", porque el segundo es Godoy Cruz Antonio Tomba: tiene 60 puntos y más 16 de diferencia.
El tercero, que sufrió un golpe durísimo en el Lejano Oeste a manos de Mitre de Santiago del Estero, es Morón: el "Gallito" quedó con 58 puntos y más 15. Ahí aparecen Madryn y Colón con los mismos puntos: 54. Los patagónicos tienen más 16 y los sabaleros más 14.
El sexto, que aspira a seguir subiendo, es casualmente Ciudad de Bolívar, con 51 puntos y más 1 de diferencia. O sea si fuera por las matemáticas, Colón podría hasta terminar segundo e incluso quedar sexto. Por eso la importancia de los seis puntos finales.
A priori, Delfino podría recuperar varias caras importantes para el partido de este sábado a las 21 contra Ciudad de Bolívar. En el caso de Facundo "Pico" Castet, ya cumplió la fecha de descanso por las cinco amarillas.
Los otros tres que pueden volver para este último cruce de visitante en la temporada regular son Federico Lértora, Ignacio Antonio y Franco "Wachi" García.
Como contrapartida, el que se retiró lesionado después de un puñado de minutos es el "9" suplente de Alan Bonansea que es Leandro Garate y que estaría descartado para el partido en Bolívar.
Un rival debutante que entró al mata-mata
A propósito del rival sabalero, los medios locales titulan: "Ciudad de Bolívar se metió en el Reducido y la zona A espera por la definición del líder".
Hay que recordar que en su visita al Estadio Malvinas Argentinas, Club Ciudad de Bolívar sorprendió de visitante y se impuso por 2-1 contra San Miguel, en el marco de la fecha 34 de la Primera Nacional. A falta de dos fechas, los dirigidos por Diego Funes sellaron su lugar en el Reducido.
El "Cele" salió con todo y abrió el marcador con un gol tempranero al minuto de juego. Tras un certero centro de Arnaldo González, Axel Carrión la bajó de cabeza al centro del área y, con otro cabezazo, fue Maximiliano Gutiérrez quien no perdonó frente al arco.
Ya con la ventaja, Bolívar se quedó un poco y San Miguel pasó a tener las ocasiones más claras, pero se encontró con un gran Agustín Ruffinetti. A los 17 minutos, se vistió de héroe con una seguidilla de atajadas increíbles en la línea luego de un tiro de esquina.
La clave durante el primer tiempo estuvo, sin dudas, en la eficacia: en la segunda que tuvo, Ciudad estiró la ventaja. Sobre el final, Guillermo Sánchez conectó un pase de González y de taco marcó un golazo para el 2-0, justo antes de marcharse a los vestuarios.
Para el complemento, Bolívar salió mejor, pero recibió un golpazo: se quedó sin el 'Pitu' González. A loa 62 minutos, tras un golpe sobre Alexis Cruz, el árbitro le mostró la segunda tarjeta amarilla al capitán, que se fue expulsado y no podrá estar contra Colón.
Con uno más, San Miguel volvió a apurar y fue con todo en busca del descuento. Rufinetti lo evitó hasta donde pudo, pero a los 87 minutos apareció Franco Aguirre con una volea para acortar distancias. Al final, no le alcanzó a San Miguel para rescatar un empate.
Con este resultado, Club Ciudad de Bolívar alcanzó los 51 puntos, le sacó 11 al noveno y quedó sexto en la Zona A de la Primera Nacional. En la próxima jornada, los de Diego Funes recibirán a Colón, un histórico del fútbol argentino en el Eva Perón.
El once de Diego Funes fue el siguiente: Agustín Rufinetti, Agustín Paredes, Axel Carrión, Elías Martínez, Federico Peralta, Facundo Mucignat, Alex Díaz, Nahuel Yeri, Arnaldo González, Maximiliano Gutiérrez y Guillermo Sánchez.
Los suplentes de Ciudad de Bolívar, rival sabalero este sábado a las 21, fueron: Leonel Ruiz, Tobías Fernández, Mateo Gridel, Agustín Díaz, Tomás Guiacobini, Brian Quintana, Francisco Ilarregui, Khalil Caraballo, Jonathan Maciel.