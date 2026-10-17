Marcelo a la tarde y el Sabalero a la noche

Colón sin visitantes en Bolívar: se corre el maratón de Tinelli

La última salida rojinegra en la temporada regular y antes del Reducido será el sábado 24 a las 21 contra Ciudad de Bolívar. A la tarde, con la presencia del propio Tinelli, está el tradicional maratón.