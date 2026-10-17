La saludable intención que tenían los dirigentes de Colón para poder llevar hinchas sabaleros en condición de visitante a la ciudad de Bolívar el sábado que viene quedó en la nada. La dirigencia del club local, Ciudad de Bolívar, explicó a El Litoral los motivos.
Colón sin visitantes en Bolívar: se corre el maratón de Tinelli
La última salida rojinegra en la temporada regular y antes del Reducido será el sábado 24 a las 21 contra Ciudad de Bolívar. A la tarde, con la presencia del propio Tinelli, está el tradicional maratón.
Primero Tinelli y después el Sabalero
El mismo día que juega Colón (sábado 24 de octubre a las 21), se realiza una nueva edición del Maratón Internacional que lleva el nombre de Dino Hugo Tinelli, el padre de Marcelo, conocido conductor televisivo.
“Una vez al año, Bolívar vive la fiesta del running y cada una de sus calles vibra con miles de pasos que corren por algo más grande que un lograr un buen tiempo. Familias, grupos de amigos, visitantes y deportistas. Feria de emprendedores, food trucks y espectáculos en el Centro Cívico: la maratón es la excusa, la comunidad es el motivo.
"Desde 1998, en homenaje a Dino Hugo Tinelli, la carrera que puso a Bolívar en el mapa del running argentino. 27 ediciones de historia que se escriben corriendo”, anuncian en una ciudad que tendrá maratón por la tarde y fútbol por la noche.
Sebastián Alzueta, secretario del Club Ciudad de Bolívar y representante de la entidad ante la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), explicó a El Litoral que “la Policía nos pidió que programemos por la noche el partido contra Colón porque ese mismo día por la tarde se correrá por las calles de la ciudad del Maratón que lleva el nombre del padre de Tinelli. Es más, como todos los años, viene Marcelo y todo se revoluciona. Por lo tanto, no hay chances de recibir visitantes”.
La histórica visita de Colón a Bolívar
En su momento, el mismo Alzueta analizaba la importancia del cruce con el Sabalero en la ciudad de Bolívar: "Vamos a tener también partidos de buen nivel, de la exigencia, equipos con mucha historia que nos van a visitar, Godoy Cruz, Colón, equipos que han sido de primera”.
“Van a venir a jugar a Bolívar, por ejemplo Ferro, Almirante Brown, y todo eso conlleva mucha historia y es un lindo desafío. Hay que pensar que hay provincias en el país, que desearían tener una plaza en la segunda división del fútbol argentino y no lo pueden hacer. Provincias, te estoy diciendo, no van a ser ciudades más grandes y demás”, explicaba a los medios locales.
“Acá hay un movimiento económico que por ahí, no sé si se considera, pero el proyecto fútbol en sí mismo del Club Ciudad genera un movimiento económico que en un 80% o 90% se ejecute, se desarrolla y se consume en Bolívar. Y es importante, un presupuesto, te diría, importante y a medida que vos subís, cada vez los presupuestos son distintos”, reflexionaba el hombre fuerte de Ciudad de Bolívar en AFA.
El partido del sábado que viene, 24 de octubre, entre Ciudad de Bolívar y Colón fue programado por la AFA para las 21. Será la última salida del Sabalero en la temporada regular y antes del Reducido.