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Colón recibe a Almirante Brown con la mente en el reducido; la información, minuto a minuto

El Sabalero recibe al conjunto bonaerense este sábado en el estadio Brigadier López, por la última fecha de la Primera Nacional 2026. El encuentro comenzará a las 18.

Tras el paso por Santiago del Estero, Colón juega en casa. Foto: Gustavo Autalan.Tras el paso por Santiago del Estero, Colón juega en casa. Foto: Gustavo Autalan.
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Colón se enfrenta a Almirante Brown este sábado 17 de octubre, desde las 18, en el estadio Brigadier General Estanislao López de la ciudad de Santa Fe. El encuentro corresponde a la fecha 34 de la Primera Nacional 2026.

La información, minuto a minuto

13:00 / Sáb. 17.10.2026

Colotto: “El objetivo de Colón es la ventaja deportiva en el Reducido”

Se vienen las fechas finales que definirán las posiciones de cara al “mata-mata” por el segundo ascenso. “Iván va encontrando lo que quiere, un equipo sólido”, asegura el manager.

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12:00 / Sáb. 17.10.2026

Convocados de Alte Brown

11:45 / Sáb. 17.10.2026

Convocados sabaleros

11:30 / Sáb. 17.10.2026

Almirante Brown llega con una racha negativa

El conjunto bonaerense ocupa el séptimo puesto de la Zona A, con 47 puntos, y se mantiene en los puestos de clasificación al Reducido.

La Fragata acumula seis partidos sin ganar, con tres empates y tres derrotas. En sus últimas seis presentaciones sumó apenas tres de los 18 puntos que estuvieron en juego.

11:15 / Sáb. 17.10.2026

Las tres modificaciones que prepara Delfino

El entrenador de Colón, Iván Delfino, prepara tres cambios para enfrentar a Almirante Brown. Sebastián Olmedo ingresará en el lateral izquierdo por Facundo Castet, quien deberá cumplir una fecha de suspensión tras alcanzar la quinta tarjeta amarilla.

En el mediocampo, Matías Muñoz ocupará el lugar de Federico Lértora, que no concentró debido a una molestia en el cuádriceps. La tercera variante será táctica: Darío Sarmiento entrará por Ignacio Antonio.

11:00 / Sáb. 17.10.2026

Tarde de fútbol

Colón recibe este sábado a Almirante Brown en el estadio Brigadier General Estanislao López, por la fecha 34 de la Zona A de la Primera Nacional. El encuentro comenzará a las 18 y contará con el arbitraje de Maximiliano Macheroni.

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