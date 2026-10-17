Colón se enfrenta a Almirante Brown este sábado 17 de octubre, desde las 18, en el estadio Brigadier General Estanislao López de la ciudad de Santa Fe. El encuentro corresponde a la fecha 34 de la Primera Nacional 2026.
Colón recibe a Almirante Brown con la mente en el reducido; la información, minuto a minuto
El Sabalero recibe al conjunto bonaerense este sábado en el estadio Brigadier López, por la última fecha de la Primera Nacional 2026. El encuentro comenzará a las 18.
La información, minuto a minuto
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Se vienen las fechas finales que definirán las posiciones de cara al “mata-mata” por el segundo ascenso. “Iván va encontrando lo que quiere, un equipo sólido”, asegura el manager.Continuar leyendo →
Almirante Brown llega con una racha negativa
El conjunto bonaerense ocupa el séptimo puesto de la Zona A, con 47 puntos, y se mantiene en los puestos de clasificación al Reducido.
La Fragata acumula seis partidos sin ganar, con tres empates y tres derrotas. En sus últimas seis presentaciones sumó apenas tres de los 18 puntos que estuvieron en juego.
Las tres modificaciones que prepara Delfino
El entrenador de Colón, Iván Delfino, prepara tres cambios para enfrentar a Almirante Brown. Sebastián Olmedo ingresará en el lateral izquierdo por Facundo Castet, quien deberá cumplir una fecha de suspensión tras alcanzar la quinta tarjeta amarilla.
En el mediocampo, Matías Muñoz ocupará el lugar de Federico Lértora, que no concentró debido a una molestia en el cuádriceps. La tercera variante será táctica: Darío Sarmiento entrará por Ignacio Antonio.