Si ganaba quedaba cuarto

Demasiado Lago para tan poco Colón: 2 a 2 con Almirante en un final increíble en el Brigadier

Tras un primer tiempo de dominio pero sin contundencia, el equipo de Delfino se puso en ventaja a través de Rasmussen pero no lo supo aguantar y sufrió el empate de Velurtas. El 10, con un zapatazo de antología a los 42, parecía darle la victoria a un equipo que pagó caro otro error defensivo y terminó yéndose insultado y con un punto con sabor amargo y que suma poco y nada. Sigue quinto por la diferencia de gol y el sábado que viene visita a Bolívar.