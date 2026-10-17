Poniendo en marcha el sprint final marcado por los últimos 3 partidos de la temporada regular y con el objetivo de jugar el Reducido ya asegurado, el Colón de Iván Delfino recibió en la tarde de este sábado a Almirante Brown en el Brigadier López.
Demasiado Lago para tan poco Colón: 2 a 2 con Almirante en un final increíble en el Brigadier
Tras un primer tiempo de dominio pero sin contundencia, el equipo de Delfino se puso en ventaja a través de Rasmussen pero no lo supo aguantar y sufrió el empate de Velurtas. El 10, con un zapatazo de antología a los 42, parecía darle la victoria a un equipo que pagó caro otro error defensivo y terminó yéndose insultado y con un punto con sabor amargo y que suma poco y nada. Sigue quinto por la diferencia de gol y el sábado que viene visita a Bolívar.
Con la necesidad de volver a ganar en casa para ganar posiciones en la tabla de la Zona A, e impulsado por el empate obtenido minutos antes por el Deportivo Madryn en cancha de Acassuso, el sabalero sabía que la victoria le permitiría cerrar esta jornada en el cuarto puesto del grupo.
Tras un primer tiempo donde fue de menor a mayor y donde mereció irse en ventaja, el rojinegro vestido de blanco encontró su ventaja promediando el complemento con un zurdazo de Rasmussen a la salida de un córner. Una distracción a la salida de un córner le permitió a la fragata encontrar el empate casi sin proponérselo.
Lago desde casi 40 metros metió un gol de otra categoría pero que no fue suficiente porque la distracción fatal de Giménez y sus defensores le sirvió a Almirante para poner el 2 a 2 final en tiempo cumplido.
Con 54 puntos y diferencia de 14, el sabalero se mantiene en el quinto puesto de la zona A, resignando la chance de adelantarse al Deportivo Madryn que a primer turno igualó sin goles en su visita a Acassuso. Con la necesaria vuelta de Lértora, los de Delfino, que se fueron insultados al igual que el DT, volverán a presentarse dentro de 7 días cuando visiten a Ciudad Bolívar en la anteúltima fecha del campeonato.
El partido
Con las ausencias obligadas de Castet por lesión y Lértora por lesión (reemplazados por Olmedo y Muñoz, respectivamente), el técnico rojinegro introdujo una tercera variante táctica y ofensiva, con el ingreso de Darío Sarmiento por Ignacio Antonio. De esta manera, en Colón juntaba 3 volantes ofensivos de buen pie con Marcioni, Lago y el propio Sarmiento, tratando de abastecer al siempre voluntarioso Bonansea tras la muy escasa producción en ataque del domingo pasado en Santiago del Estero. Enfrente llegaba un Almirante en crisis, con margen en el octavo lugar pero que acumulaba 6 presentaciones sin festejar y buscaba dar el golpe en Santa Fe para terminar de asegurar su lugar en el mini certamen por el segundo ascenso.
Contrario a lo que podían marcar los análisis previos, el equipo visitante de Andrés Montenegro salió a jugar el partido de igual a igual, disputando la tenencia del balón y la posición en el terreno desde el pitazo inicial de Maximiliano Macheroni. Con Sarmiento instalado en la derecha, Lago en la izquierda y Marcioni liberado para acompañar al 9 en el ataque, el primer tramo del juego fue parejo, disputado en el medio y lejos de los arcos. La única excepción se produjo a los 5, cuando Bonansea y Lago tuvieron el gol dos veces en la misma jugada, chocando ambos con la espectacular reacción del portero Galván.
Esa maniobra fue apenas un espejismo en el tramo inicial de un cotejo en el que la fragata no resignaba terreno y Colón comenzaba a chocar con sus propias imperfecciones en la zona de tres cuartos. Pasado el meridiano del primer tiempo, y desde el talento de su mejor jugador, el sabalero volvió a ponerse a tiro del gol. Una preciosa asistencia de Lago encontró la solitaria aparición de un Darío Sarmiento que desde el punto del penal y en absoluta soledad, pifió su remate y definió desviado.
La siguiente de peligro también fue para Colón, a los 27 y desde la sociedad Lago - Sarmiento. Tras un interesante encuentro futbolístico en la zona central, el 8 le dejó el balón al 10 que sacó un potente derechazo que impactó en el travesaño de un Galván absolutamente vencido.
Llegando a la media hora, Brown fue cediendo la postura que mostró en el arranque y eligió retroceder y agrupar gente en propio campo esperando para salir de contra con Abreliano y Pascual sobre las bandas. Con el control de la pelota y de los tiempos del juego, lo mejor que mostraba el local eran las conexiones entre Lago y el propio Sarmiento, que se cerraba y se volvía difícil de detectar para la defensa visitante.
Cuando el cronómetro superaba los 37, los de Delfino volvieron a provocar otras dos ocasiones más que propicias para alcanzar la ventaja que a esa altura merecían. A la salida de un córner, Lago encontró la cabeza de un Rasmussen que definió de pique al piso y permitió otra excepcional salvada del 1 de Almirante, quien contuvo a una mano casi desde el suelo. En la continuidad de la maniobra, Toledo ejecutó un potente derechazo que Galván despejó con los puños y Bonansea cabeceó desviado en el rebote. La falta de puntería, y la gran tarde del portero visitante eran, a esa altura, las únicas razones que explicaban un 0 a 0 que era demasiado castigo a lo hecho por el local desde los 15 del primer tiempo.
Sin claudicar en la búsqueda hasta el pitazo final de Macheroni, Colón no pudo ni supo romper el 0 y se fue a vestuario entre aplausos que reconocían el esfuerzo del equipo y algunos reclamos por la falta de contundencia que no hacían más que demostrar la tensión con la que se transita esta recta final de la temporada en el Brigadier.
El complemento
Decidido a hacer reaccionar al equipo y sorprender al rival desde los cambios, Delfino no demoró en mover el banco y salió a la cancha con nuevo esquema. Conrado Ibarra reemplazó a Sarmiento y Colón se paró con 3 hombres en el fondo, Peinipil y el recién ingresado en los carriles y 3 delanteros, sumando a Lago a la línea de Marcioni y Bonansea. Lejos de aportar soluciones inmediatas, el cambio de postura hizo que el equipo ganara en confusión, lateralizando demasiado los avances y perdiendo referencia de cómo y dónde encontrar a Lago con ventaja para desnivelar. Tomando nota de esta situación, los de Montenegro aprovecharon para volver a ganar metros en el campo y emparejar el trámite de un partido que se hizo tedioso y casi sin acciones frente a los arcos.
Recién cuando el reloj alcanzaba los 30, y nuevamente desde la pelota parada de Lago, Colón rompió la monotonía y despertó al Brigadier con el grito de gol que se venía negando. El 10 ejecutó, Bonansea intentó cabecear y se la dejó servida a Rasmussen para que el 6, sin dudar y con mucha bronca contenida, ejecute de zurda para superar la resistencia del, hasta ahí, invencible Galván y le dé a su equipo el 1 a 0 que merecía por lo hecho fundamentalmente en la etapa inicial.
El gol del "vikingo" fue un bálsamo para todo Colón. En las tribunas el nerviosismo dio paso al aliento constante y en la cancha la ventaja le permitió a los dirigidos por Delfino jugar con más soltura, compartiendo la tenencia del balón con un Almirante ahora obligado a adelantarse pero sin demasiados recursos para llegar a dominios de Tomás Giménez. Así el ejercicio del equipo rojinegro esta vez vestido de blanco pasó más por evitar sobresaltos, juntando las líneas y buscando liquidarlo desde la contra ya con Garate compartiendo el centro del ataque con Bonansea.
En 34, y cuando daba la sensación de que Colón estaba más cerca del segundo que la fragata del empate, una distracción en balón detenido le permitió a los de Casanova encontrar el 1 a 1. El tiro de esquina desde la derecha cayó en la cabeza del lateral Pedro Velurtas, que se sacó de encima la marca de Toledo y metió un frentazo que dejó sin chances a Giménez para enmudecer al Brigadier. La racha de 4 partidos sin goles en contra cayó en el momento menos esperado y más inoportuno, volviendo a poner al sabalero en posición de buscar la victoria en el terreno del como sea y en el cuarto de hora final del partido.
Precisamente en ese momento de máxima tensión, cuando desde adentro y desde afuera solo se transmitía desesperación, entró en escena el que es, por escándalo, el mejor jugador que ha tenido Colón a lo largo de las últimas temporadas. Cuando el equipo de Delfino chocaba una y otra vez contra la férrea última línea de Almirante, el 10 demostró que nunca se borra y con su pie derecho dibujó una obra de arte que por mucho tiempo quedará guardada en la memoria de todos los sabaleros presentes en esta fría noche de sábado en el Centenario. Desde casi 35 metros Lago controló una pelota que no tenía dueño, y en menos de un segundo se perfiló y sacó un precioso remate que se clavó en el ángulo superior derecho de un Galván que voló para la foto y para hacer aún más espectacular el gol de Nacho.
Sin embargo, en tiempo cumplido y como una mueca del destino, Almirante volvió a encontrar el empate en una jugada sucia y aprovechando la increíble distracción de la última línea sabalera. La pelota cayó desde el cielo en el área local, entre el arquero y los defensores no hubo coordinación y tras una serie de rebotes encontraron a Javier Martínez empujándola al fondo de la red para enmudecer al Brigadier y decretar el 2 a 2.
Sin reacción ni física ni anímica para ir por otro gol, el pitazo final de Macheroni encontró el enojo de la gente de Colón que se terminó yendo con desilusión tras un partido donde el local mereció más pero donde quedó preso de sus propias imperfecciones en ambos costados de la cancha. Dejando pasar una nueva chance de superar a Madryn, la noche del sábado se fue con más dudas que certezas y la sensación de que a este equipo le sobran ganas pero le falta espíritu para ir por el segundo ascenso en el reducido.
La síntesis
COLÓN: 1- Tomás Giménez; 4- Mauro Peinipil, 2- Nicolás Thaller, 6- Federico Rasmussen, 3- Sebastián Olmedo; 5- Matías Muñoz, 7- Agustín Toledo; 8- Darío Sarmiento, 10- Ignacio Lago, 11- Julián Marcioni; 9- Alan Bonansea. DT: Iván Delfino.
ALMIRANTE BROWN: 1- Bruno Galván; 4- Pedro Velurtas, 2- Enzo Cardozo, 6- Gustavo Cabral, 3- Gerardo Alegre Rojas; 7- Ulises Abreliano, 8- Tomás Villoldo, 5- Santiago Gauna, 10- Luciano Pascual; 11- Mariano Santiago, 9- Milton Zanotti. DT: Andrés Montenegro.
Goles: En el segundo tiempo, a los 21 min. Rasmussen (C); a los 34 min. Velurtas (AB); a los 42 min. Lago (C)
Cambios: En el complemento, antes de comenzar, 15- Conrado Ibarra por Sarmiento (C); a los 16 min. 17- Javier Martínez por Zanotti (AB), 14- Zahir Ibarra por Olmedo y 18- Leandro Garate por Marcioni (C); a los 25 min. 15- Gabriel Moreyra por Abreliano y 19- Santiago Villaba por Mariano (AB); a los 36 min. 18- Leonardo Jara y 13- Máximo Levy por Villoldo y Pascual (AB); a los 38 min. 13- Jerónimo Buosi por Garate (C); a los 44 min. 16- Pier Barrios por Toledo (C).
Árbitro: Maximiliano Macheroni.
Estadio: Brigadier López - Santa Fe.