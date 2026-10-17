Colón no pudo con Almirante Brown este sábado 17 de octubre en condición de local. Fue 2-2 en un partido que tuvo un final electrizante. Fue en el segundo tiempo donde aparecieron los goles.
Reviví los goles de Colón en el empate contra Almirante Brown
El sabalero igualó 2-2 ante los bonaerenses en Santa Fe. Abrió el marcador Rasmussen pero la visita empató rápido. Lago clavó un golazo sobre el final pero La Fragata lo empató antes del cierre.
El rojinegro abrió el marcador cuando, tras un corner, el balón le quedó a Federico Rasmussen que la mandó a guardar al arco de La Fragata. Con la ventaja, los locales cedieron un poco de terreno y Brown avanzó hasta que logró la igualdad a través de Velurtas.
El final del partido tenía guardadas más emociones. Ignacio Lago, figura indiscutida de Colón, clavó un zapatazo de afuera del área directamente al ángulo. 2-1 y algarabía sabalera.
Sin embargo, ya en tiempo de descuento, Martínez aprovechó un rebote y no perdonó a Tomás Giménez. 2-2 en Santa Fe y repartija de puntos.
Los goles de Colón
Rasmussen puso el 1-0
Lago puso el 2-1