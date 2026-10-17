En la previa estaba claro que en el 20 de Octubre se enfrentaban dos estilos de juegos completamente distintos. Desde el minuto cero ello quedó claro. Tristán Suárez tardó en asumir el protagonismo del partido, pero antes de ello le envió un claro aviso a Patronato, cuando Franco Meritello despejó un centro que tenía destino de gol si la llegaba a conectar Conechny.
Otro mal partido de Patronato que perdió ante Tristán Suárez y volvió a comprometerse con el descenso
El Rojinegro cayó 1-0 en Ezeiza frente al puntero de la Zona B y la victoria de Chacarita volvió a complicarlo en la lucha por sostenerse en la categoría. El próximo domingo jugará una “Finalissima” ante Agropecuario.
Claras diferencias
El Rojinegro no hizo pie rápido, pero logró llevar incomodidad al área de Bigo, pero falló. El centro de Pereyra no fue bueno, pero Guillén desvió la bocha y le dio la posibilidad de Santiago Piccioni de quedar mano a mano y le erró al arco el cordobés, que sufrió la primera parte, cometió errores y jugó con la amarilla a cuestas.
Todo era del conjunto “Lechero”, que avisó con Diego Becker desde lejos, con Marcos Enrique buscando la ley del ex, pero ninguno pudo contra Alan Sosa. Y mientras el Rojinegro no aprovechó ninguna de las pocas fallas que dejó la defensa local –Reynaga nunca buscó rematar cuando le ganó físicamente a Aguilar-, Piccioni perdió la pelota con Guillén, Conechny lanzó un centro que frenó Berón. Salas buscó cortar, la tocó con la mano y Gastón Monzón Brizuela compró el penal que cambió por gol Becker, que no lo dejó aparecer en la foto al arquero santafesino.
Patrón no pudo nunca imponerse en campo rival, cuando lo hizo, tomó malas decisiones, otra clara diferencia con el rival de turno, que cuando se hizo de la pelota, jugó e hizo correr al conjunto de Fuentes, que se fue en enojos con la terna y con el árbitro, con reconocidas falencias en ambos sectores del campo de juego que evidenciaron lo que pelea cada uno en el campeonato.
Tristán hizo su negocio
Salvo el arranque del complemento, en el que Patronato por dos pelotas detenidas llevó riesgo al área de Bigo. No acertó y después fue un desconcierto absoluto, un cúmulo de errores y fallas. Tristán Suárez hizo su negocio, no se despeinó, dejó que el rival comenta sus propios errores y terminó ganando su cotejo.
El conjunto de José María Martínez levantó el pie del acelerador y con eso le alcanzó. Más allá de un mal arbitraje de Monzón Brizuela, Patronato no pateó al arco en todo el complemento, inquietó y se volvió a quedar en solo intentos. No logró desequilibrar nunca, no obligó nunca a Bigo y terminó peleándose, no en la cancha, sino cara a cara con la terna, que lo sacó de partido, de eje, todo.
Con poco y nada, aguantando defensivamente a un pasivo Patrón, el alcanzó al puntero para vencer al conjunto de Fuentes, que nunca estuvo cerca del empate, sacando un mini pasaje, se equivocó y sus malas decisiones terminaron siendo contraproducente. La victoria de Chacarita antes del partido lo volvió a complicar y ahora deberá afrontar una final sin margen de error ante Agropecuario.
Síntesis
Tristán Suárez 1–0 Patronato
Gol: 24’PT Diego Becker –p- (TS)
Expulsado: 40’ST Juan Salas (P)
Formaciones
Tristán Suárez: Joaquín Bigo; Brian Aguilar, Mauricio Guzmán, Agustín Baldi, Nicolás Fernández; Nicolás Del Priore, Marcos Enrique, Diego Becker, Jonathan Berón; Manuel Guillén y Renzo Conechny. DT: José María Martínez.
Patronato: Alan Sosa; Maximiliano Rueda, Franco Meritello, Fernando Evangelista, Santiago Piccioni; Juan Salas, Augusto Picco, Juan Barinaga, Valentín Pereyra; Franco Soldano y Renzo Reynaga. DT: Marcelo Fuentes.
Modificaciones: Nicolás Sánchez y Sebastián Ramírez por Becker y Conechny; Augusto Berrondo por Berón; Diego Mastrangelo por Fernández (TS). Fernando Moreyra, Alejo Miró y Tomás Attis por Piccioni, Reynaga y Barinaga; Hernán Rivero por Pereyra; Gonzalo Salega por Miró (P).
Amonestados: Conechny, Sánchez, Berrondo (TS). Piccioni, Meritello, Evangelista, Attis (P).
Árbitro: Gastón Monzón Brizuela
Estadio: 20 de Octubre