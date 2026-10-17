Primera Nacional

Otro mal partido de Patronato que perdió ante Tristán Suárez y volvió a comprometerse con el descenso

El Rojinegro cayó 1-0 en Ezeiza frente al puntero de la Zona B y la victoria de Chacarita volvió a complicarlo en la lucha por sostenerse en la categoría. El próximo domingo jugará una “Finalissima” ante Agropecuario.