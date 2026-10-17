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Deportivo Madryn empató sin goles ante Acassuso y le dejó el camino servido a Colón para escalar al cuarto puesto

El Aurinegro igualó 0 a 0 en su visita a la fecha 34 y quedó con 54 unidades. El Sabalero, que suma 53 puntos, quedará cuarto en la tabla de posiciones de la Zona A si obtiene un triunfo este sábado frente a Almirante Brown en el Brigadier López.

El empate de Deportivo Madryn le abrió la puerta al elenco rojinegro para posicionarse en los puestos de privilegio a tres fechas del final.El empate de Deportivo Madryn le abrió la puerta al elenco rojinegro para posicionarse en los puestos de privilegio a tres fechas del final.
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Atención en el mundo sabalero. Deportivo Madryn igualó este sábado 0 a 0 frente a Acassuso como visitante, en el marco de la fecha 34 de la Primera Nacional, y le brindó una oportunidad inmejorable a Colón de seguir escalando posiciones en la recta final de la fase regular.

Con este empate sin tantos, el conjunto sureño alcanzó los 54 puntos en la tabla de posiciones de la Zona A. Por su parte, el elenco conducido técnicamente por la barriada santafesina cuenta actualmente con 53 unidades. En caso de lograr una victoria durante esta jornada frente a Almirante Brown en el estadio Brigadier López, el conjunto rojinegro superará la línea de Madryn y se acomodará en la cuarta ubicación.

Colón saldrá al campo de juego con la gran oportunidad de superar a Deportivo Madryn y colocarse en el cuarto puesto de la Zona A.Colón saldrá al campo de juego con la gran oportunidad de superar a Deportivo Madryn y colocarse en el cuarto puesto de la Zona A.

De cara al cierre del campeonato, la lucha por las ubicaciones de privilegio se encuentra al rojo vivo. A Deportivo Madryn le restan encarar dos compromisos determinantes: deberá recibir a San Telmo en condición de local y luego cerrar la fase regular visitando a San Miguel.

Por el lado de Colón, la agenda marca tres encuentros fundamentales para sus aspiraciones de clasificación. Tras el cruce de esta tarde ante Almirante Brown en Santa Fe, el Sabalero tendrá que viajar para enfrentar a Ciudad de Bolívar como visitante y completará su participación en la Zona A recibiendo a Defensores de Belgrano en su estadio.

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