Primera Nacional

Deportivo Madryn empató sin goles ante Acassuso y le dejó el camino servido a Colón para escalar al cuarto puesto

El Aurinegro igualó 0 a 0 en su visita a la fecha 34 y quedó con 54 unidades. El Sabalero, que suma 53 puntos, quedará cuarto en la tabla de posiciones de la Zona A si obtiene un triunfo este sábado frente a Almirante Brown en el Brigadier López.