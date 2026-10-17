Argentinos Juniors dio un golpe sobre la mesa en el Florencio Sola al derrotar por 1 a 0 a Banfield en el marco de la decimotercera fecha del Torneo Clausura. El elenco conducido técnicamente por Nicolás Diez consiguió un triunfo trascendental que no solo lo posiciona en la cima de su grupo, sino que también lo consolida en lo más alto de la tabla general del fútbol argentino.
Argentinos Juniors venció a Banfield en el Florencio Sola y alcanzó la cima de la tabla anual
El Bicho de La Paternal se impuso por 1 a 0 con gol de Matías Giménez en el segundo tiempo. Con esta victoria, el conjunto dirigido por Nicolás Diez trepó a lo más alto de la Zona A con 25 puntos y se acomodó en el liderazgo acumulado junto a Boca.
El único grito de la tarde llegó a los 21 minutos del segundo tiempo a través del atacante Matías Giménez, quien capitalizó una oportunidad clave para romper la paridad en el Sur y sellar la victoria en favor de la visita. A partir de allí, el conjunto de La Paternal supo defender la ventaja para cosechar tres unidades fundamentales en la recta final de la fase regular.
Con este resultado, Argentinos trepó a los 25 puntos y asumió transitoriamente el liderazgo en soledad de la Zona A. Sin embargo, la atención estará puesta en lo que suceda con Rosario Central (22) en su visita a Atlético Tucumán y con Belgrano (22), que este domingo recibirá a River en el estadio Mario Alberto Kempes; ambos elencos podrían alcanzar la línea del Bicho en caso de sumar de a tres.
Por su parte, la situación del certamen acumulado quedó al rojo vivo: Argentinos alcanzó los 54 puntos y comparte el primer lugar junto a Boca. No obstante, Independiente Rivadavia (52) se mantiene como una amenaza directa, ya que si logra una victoria frente a Tigre recuperará la cima de la tabla anual por encima del Bicho y del Xeneize.
En la vereda opuesta, el panorama de Banfield quedó muy comprometido. El Taladro se mantiene con 13 unidades y quedó muy relegado en la lucha por acceder a los playoffs a falta de tres fechas para el cierre. Precisamente, el último equipo en acceder a la zona de clasificación es Independiente Rivadavia con 18 puntos. De cara a la próxima jornada, Argentinos Juniors se medirá en un duelo crucial ante la Lepra mendocina, en un cruce que será determinante para el futuro de la competencia.