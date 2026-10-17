Torneo Clausura - Fecha 13

Argentinos Juniors venció a Banfield en el Florencio Sola y alcanzó la cima de la tabla anual

El Bicho de La Paternal se impuso por 1 a 0 con gol de Matías Giménez en el segundo tiempo. Con esta victoria, el conjunto dirigido por Nicolás Diez trepó a lo más alto de la Zona A con 25 puntos y se acomodó en el liderazgo acumulado junto a Boca.