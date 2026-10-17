Emiliano "Dibu" Martínez sufrió una fractura de mandíbula y será intervenido quirúrgicamente este sábado

El arquero marplatense fue sometido a estudios médicos tras impactar fuertemente durante un encuentro. Aunque los exámenes de cabeza, cuello y espalda arrojaron resultados favorables, la lesión ósea en el rostro requerirá cirugía. Por el momento no se precisaron los plazos de recuperación.