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Emiliano "Dibu" Martínez sufrió una fractura de mandíbula y será intervenido quirúrgicamente este sábado

El arquero marplatense fue sometido a estudios médicos tras impactar fuertemente durante un encuentro. Aunque los exámenes de cabeza, cuello y espalda arrojaron resultados favorables, la lesión ósea en el rostro requerirá cirugía. Por el momento no se precisaron los plazos de recuperación.

Emiliano "Dibu" Martínez sufrió una fractura de mandíbula tras un fuerte choque y deberá ser intervenido quirúrgicamente.Emiliano "Dibu" Martínez sufrió una fractura de mandíbula tras un fuerte choque y deberá ser intervenido quirúrgicamente.
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El arquero de la Selección Argentina, Emiliano "Dibu" Martínez, será operado de urgencia durante la jornada de este sábado tras confirmarse que sufrió una fractura de mandíbula como consecuencia de un fuerte choque padecido en el terreno de juego.

Incertidumbre en la Selección Argentina: el arquero marplatense será operado de la zona mandibular y se aguarda el parte médico para conocer los plazos de recuperación.Incertidumbre en la Selección Argentina: el arquero marplatense será operado de la zona mandibular y se aguarda el parte médico para conocer los plazos de recuperación.

Luego del violento impacto, el futbolista marplatense fue trasladado de inmediato a un centro de salud para someterse a una batería de estudios de control. Las evaluaciones médicas incluyeron tomografías de cabeza, así como exhaustivos análisis en la zona del cuello y la espalda, cuyos resultados afortunadamente arrojaron parámetros favorables y descartaron afecciones de mayor gravedad en la columna o el cráneo.

El Dibu Martínez y su entrada en calor. Crédito: Fernando NicolaEl guardameta marplatense se someterá a una cirugía este sábado luego de que los estudios confirmaran la lesión en el rostro. Crédito: Fernando Nicola

Sin embargo, las imágenes complementarias confirmaron el diagnóstico de fractura en la zona mandibular, por lo que el cuerpo médico determinó realizar una intervención quirúrgica en las próximas horas para solucionar la lesión estructural.

Por el momento, el parte médico oficial no ha especificado el tiempo estimado que el guardameta permanecerá alejado de las canchas ni si requerirá algún tratamiento de rehabilitación específico tras el procedimiento. La noticia genera expectativa e incertidumbre tanto en su club como en el cuerpo técnico del seleccionado nacional a la espera de conocer la evolución postoperatoria.

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