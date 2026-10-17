#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Colón
Unión
5° puesto del Grupo A

Así quedó la tabla de posiciones tras el empate de Colón ante Almirante Brown

El conjunto santafesino dejó escapar dos puntos valiosos en su estadio y no pudo recortar distancias con los líderes en la recta final de la Primera Nacional.

Colón vs. Almirante Brown | Fecha 34 de la Zona A | Primera Nacional. Foto: Fernando NicolaColón vs. Almirante Brown | Fecha 34 de la Zona A | Primera Nacional. Foto: Fernando Nicola
+ Agregar El Litoral en
Por: 

El Sabalero igualó 2 a 2 frente a La Fragata en el Brigadier López por la fecha 34 y desaprovechó la oportunidad de escalar posiciones clave en la pelea por el ascenso.

Colón alcanzó los 54 puntos en 34 partidos jugados (14 PG, 12 PE, 8 PP) y se ubica en el 5° puesto del Grupo A, dentro de la zona de Reducido pero igualado en unidades con Deportivo Madryn (4.° por diferencia de gol).

Mirá tambiénReviví los goles de Colón en el empate contra Almirante Brown

Almirante Brown llegó a los 48 puntos (12 PG, 12 PE, 10 PP) y se mantiene en el 8.° lugar, ocupando momentáneamente el último cupo de clasificación a la fase final.

+ Agregar El Litoral en
Sobre el Autor

#TEMAS:
Colón
Primera Nacional
Tabla de posiciones

Además tenés que leer:

metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro