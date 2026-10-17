El Sabalero igualó 2 a 2 frente a La Fragata en el Brigadier López por la fecha 34 y desaprovechó la oportunidad de escalar posiciones clave en la pelea por el ascenso.
5° puesto del Grupo A
Así quedó la tabla de posiciones tras el empate de Colón ante Almirante Brown
El conjunto santafesino dejó escapar dos puntos valiosos en su estadio y no pudo recortar distancias con los líderes en la recta final de la Primera Nacional.
Colón vs. Almirante Brown | Fecha 34 de la Zona A | Primera Nacional. Foto: Fernando Nicola
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Colón alcanzó los 54 puntos en 34 partidos jugados (14 PG, 12 PE, 8 PP) y se ubica en el 5° puesto del Grupo A, dentro de la zona de Reducido pero igualado en unidades con Deportivo Madryn (4.° por diferencia de gol).
Almirante Brown llegó a los 48 puntos (12 PG, 12 PE, 10 PP) y se mantiene en el 8.° lugar, ocupando momentáneamente el último cupo de clasificación a la fase final.
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