El Litoral con Guillermo Raed

“Se critica la estructura del fútbol argentino pero es la que permite que crezcan los clubes chicos”

Dueño de una de las empresas más importantes de Santiago del Estero, es presidente honorario de Mitre y avala la gestión de Tapia. “En Mitre, lo que el club no puede pagar, lo pagamos los dirigentes”, señala.