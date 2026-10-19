Ignacio Lago es la figura de este Colón modelo 2026. Su estilo de juego, su personalidad con la pelota y, como si fuese poco, la cantidad de goles que lleva en el año lo posicionan allá arriba. Mientras el equipo sigue sin encontrar regularidad, el cordobés se despacha con destellos de fútbol de calidad.
El bombazo de Lago se volverá a ver mil veces, como los del Bichi, Totono y Ferrer
Similitudes del golazo del 10 rojinegro con predecesores. El arco, los tiempos e incluso la categoría. Un derechazo de antología para el disfrute sabalero.
Prueba de ello es el bombazo que clavó el sábado a pocos minutos del cierre del partido con Almirante Brown. Estaba todo dado para que sea el gol de la victoria pero una seguidilla de errores defensivos dejó a Colón sin los tres puntos.
Con esta anotación, el 10 rojinegro alcanzó los 14 tantos en lo que va del torneo de Primera Nacional. El otro goleador sabalero es Bonansea con 8 conquistas. Marcioni es otro de los que aparecen en la tabla de goleadores, con cuatro.
Pese al mal trago, los memoriosos sabaleros sacaron a relucir sus más gratos recuerdos de goles parecidos al de Lago. Por el arco (sur que da al Fonavi), por la calidad, por el tiempo del partido e incluso por la categoría (Nacional B).
1993, Ferrer a Dep. Italiano
Juan José Ferrer tiene en su haber un tremendo gol que sirvió para la victoria de Colón por 1-0 ante Deportivo Italiano.
Fue en el torneo de ascenso 1993, en el octogonal que terminó con el rojinegro jugando la recordada final con Banfield. El partido contra los “tanos” fue el 13 de junio de aquel año.
2007, Grisales a Boca
En un domingo por la noche, un partido muy cerrado en Santa Fe, Boca llegaba mientras peleaba entre los puestos de arriba. Colón era dirigido por Leo Astrada y le amargó la jornada al Xeneize sobre el final del encuentro. Freddy “Totono” Grisales clavó un zapatazo inalcanzable para Caranta.
2009, Bichi Fuertes a San Lorenzo
Otro derechazo al ángulo en el arco del Fonavi lo tuvo como autor al inolvidable goleador histórico de Colón: Esteban Oscar “Bichi” Fuertes. El 20, recibió un pase en un tiro libre, jugada de laboratorio como dicen, y la mandó a guardar. De esa manera abría el marcador para lo que sería una goleada por 3-0 ante San Lorenzo. Esa noche, el máximo artillero anotó otro tanto.
Aquel tiempo, tal como se ven en las imágenes, se daba la cuenta regresiva de Bichi para alcanzar los 100 gritos con la camiseta de Colón. Como se recordará, un grupo de hinchas ideó una bandera donde iban tachando la cuenta. Esa noche fue doble cruz.