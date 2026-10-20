Juegan este sábado a las 21 en la tierra de Tinelli

Ciudad de Bolívar, el rival de Colón que subió hace un año y va al Reducido

Tiene pocos socios y en su estadio no entran más de 5.000 personas pero fue una de las revelaciones del ascenso: en su primer año en la categoría está clasificado para los cruces por el segundo ascenso a Primera. Está ubicado sexto y a tres puntos de Colón.