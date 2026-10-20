Se va la última salida de Colón en la temporada regular y a la espera de saber contra quién será el mata-mata por el segundo ascenso. El equipo de Iván Raúl Delfino pisará por primera vez en su historia este sábado a las 21 el Eva Perón de la ciudad de Bolívar, casualmente para visitar a un equipo que acaba de celebrar su primer aniversario del histórico ascenso contra Rafaela.
Ciudad de Bolívar, el rival de Colón que subió hace un año y va al Reducido
Tiene pocos socios y en su estadio no entran más de 5.000 personas pero fue una de las revelaciones del ascenso: en su primer año en la categoría está clasificado para los cruces por el segundo ascenso a Primera. Está ubicado sexto y a tres puntos de Colón.
La llegada de Colón, un acontecimiento
Pero, de yapa y a dos fechas del final, el celeste de la ciudad de Tinelli está clasificado para el Reducido con un nuevo objetivo: intentar superar a Madryn o a Colón y subir otro escalón para el mata-mata. Los patagónicos y el Sabalero tienen 54 unidades; Ciudad de Bolívar llegó a 51. ¿El bonus?: jugará por el segundo boleto a Primera.
Mientras tanto, esperando por Colón, hubo festejos. "En el Club Ciudad, tuvo lugar sobre las 20 horas de este lunes un sencillo acto conmemorativo del primer aniversario del logro del ascenso a la Primera Nacional. Bajo la conducción del periodista Pablo Pequi, se descubrió una foto de aquel plantel que logró un hecho histórico para el fútbol bolivarense", publica el diario La Mañana.
Como lo remarcó el propio Pequi, quizás haya sido ese el máximo acontecimiento futbolístico bolivarense, conquistado en una final épica en San Nicolás, donde el conjunto celeste debió sortear la instancia de los penales para alzarse con el título del Federal A y de esa manera conseguir la plaza directa a la Primera Nacional.
La foto descubierta es la primera de la disciplina fútbol que se exponga en el club, toda vez que sus galerías están cubiertas por varias atinentes al vóley, actividad que marcó el propio nacimiento del Ciudad.
El sitio Presente Noticias recuerda que el Club Ciudad de Bolívar alcanzó uno de los logros más importantes de su historia futbolística con el ascenso a la Primera Nacional, conseguido en una final que se definió desde los doce pasos.
A un año de aquella jornada, el título del Federal A permanece como un acontecimiento central en el recorrido deportivo de la institución y en la historia reciente del fútbol de Bolívar.
Colón: Bolívar allá y Defensores acá
La consagración del domingo 19 de octubre de 2025, en el Estadio Único de San Nicolás, donde el conjunto dirigido por Diego Funes enfrentó a Atlético de Rafaela, le permitió a los de Bolívar conseguir el primer ascenso a la segunda categoría del fútbol argentino. Después de empatar 0 a 0 durante los 90 minutos, Ciudad se impuso por 5 a 4 en los penales y aseguró su lugar en la Primera Nacional.
El encuentro tuvo una definición cargada de tensión. La igualdad sin goles llevó la resolución a los penales, instancia en la que el equipo bolivarense consiguió imponerse ante el conjunto santafesino. Uno de los momentos determinantes fue la decisión de Funes de realizar un cambio de arquero antes de la serie: Enzo Thomas Álvarez ingresó por Gonzalo Laborda y terminó siendo protagonista de la definición.
La victoria permitió que Ciudad de Bolívar se consagrara campeón del Torneo Federal A 2025 y consiguiera un ascenso inédito para su fútbol. El resultado coronó el recorrido del equipo durante la competencia y abrió una nueva etapa para el club, que pasó a formar parte de una categoría en la que compiten instituciones con gran historia en el fútbol del país.
La llegada a la Primera Nacional representó un salto deportivo para el Club Ciudad de Bolívar, que comenzó a competir en el fútbol argentino en 2019. El logro amplió la presencia de Bolívar en el mapa del fútbol nacional y puso al equipo frente al desafío de medirse con clubes de extensa trayectoria en el ascenso argentino.
A partir de aquella final, el Celeste dejó atrás su etapa en el Federal A y comenzó a transitar una experiencia inédita en la segunda división. El ascenso también quedó asociado a una jornada que reunió la expectativa de los hinchas que viajaron a San Nicolás y de quienes siguieron la definición desde Bolívar.
El recorrido del club ya había tenido otro capítulo histórico el 28 de febrero de 2021, cuando consiguió el ascenso al Torneo Federal A.
En aquella oportunidad, el equipo bolivarense venció por 3 a 0 a Independiente de Neuquén en una de las finales del Torneo Regional Amateur, con dos goles de Alfredo Troncoso y uno de Ramiro Peters. De esa manera, Ciudad dio un primer salto en el fútbol nacional que, cuatro años después, tendría continuidad con la conquista del Federal A y el ingreso a la Primera Nacional.
A un año de la consagración, la victoria por penales ante Atlético de Rafaela continúa siendo el punto de referencia de uno de los capítulos más significativos del Club Ciudad de Bolívar. El título de 2025 no solo le permitió alcanzar la Primera Nacional, sino que también estableció un hito para el fútbol de la ciudad.
Así, a un año del ascenso y clasificado al Reducido, el sorprendente Ciudad de Bolívar espera por el Colón de Iván Delfino este sábado a las 21 en el Eva Perón, un estadio que el Sabalero nunca pisó y que tiene capacidad para 5.000 personas.