Iván Delfino, en medio de la euforia

“Colón mostró ‘hambre’ y eso es lo que no debemos perder nunca”

El entrenador rojinegro no ocultó su bronca por los tres jugadores que se fueron por molestias físicas (García, Sarmiento y Lértora). Por su parte, el presidente Alonso anunció que convocará el viernes a la minoría para mostrarle los números.