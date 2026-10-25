Antes de que Iván Delfino saliera de un vestuario eufórico y feliz, el presidente de Colón, José Alonso, también daba rienda suelta a su alegría por la victoria y la buena actuación del equipo. Acompañado por el tesorero, el contador Hugo Carnevale, Alonso volvió a pedir el apoyo de la gente en esta parte decisiva que se avecina.
“Colón mostró ‘hambre’ y eso es lo que no debemos perder nunca”
El entrenador rojinegro no ocultó su bronca por los tres jugadores que se fueron por molestias físicas (García, Sarmiento y Lértora). Por su parte, el presidente Alonso anunció que convocará el viernes a la minoría para mostrarle los números.
“Jugamos un partido extraordinario y eso era lo que la gente pedía”, dijo Alonso, a la vez que anunció que si Defensores de Belgrano queda liberado de la presión del descenso, es muy posible que el partido de la última fecha se juegue el sábado a las 18.
“Nosotros vinimos al club a actuar con dignidad y a tratar de levantar el club y lograr el objetivo del ascenso”, señaló el presidente rojinegro, quien también anunció que “el viernes vamos a juntarnos con la minoría, les vamos a mostrar los números para que vean cómo está la situación económica del club y lo que hicimos hasta ahora. A veces, criticar es muy fácil, pero hay que estar adentro para darse cuenta y entender un montón de cosas”, concluyó el presidente rojinegro, siempre presente en los partidos que el club ha jugado como visitante en este año.
Mientras tanto, el DT, Iván Delfino dijo que “el equipo mantuvo mucha intensidad durante los 90 minutos”, cuando se lo consultó acerca de lo que más le había gustado. Y no ocultó su bronca “porque tuve que gastar los tres cambios en tres ventanas y por lesión”, pero lo bueno es que “el equipo se dio cuenta de que podía jugar de esta manera”.
La lesión de Franco García, que se tuvo que ir reemplazado a los 5 minutos de comenzado el encuentro, fue en el mismo lugar que lo marginó durante algunos partidos (en el empeine de su pie izquierdo), en tanto que Sarmiento salió con una molestia en el gemelo y Lértora producto de un calambre. Los tres cambios fueron por lesión o molestia física y no por cuestiones tácticas, dijo el entrenador rojinegro, quien aclaró que Bonansea tiene tres amarillas y no cuatro como se especuló.
Respecto de las posiciones de Marcioni y Lago, dijo que “hoy anduvieron bien y son todas flores para mí. A Nacho le dimos soltura jugando a espaldas del 5 rival, mientras que Julián también tuvo más espacios jugando por izquierda, para enganchar y salir hacia el medio. Lo entrenamos durante la semana, lo entendió y anduvo muy bien”.
Respecto del funcionamiento del equipo y del partido, dijo que “tuvimos mucha tenencia, ganamos los duelos individuales y las pelotas divididas, que son fundamentales en esta categoría, y entendimos de qué manera debíamos jugar el partido. Ellos tiraron muchos pelotazos largos, lo sabíamos y también fue algo que entrenamos en la semana para que no nos sorprendan. Salió todo bien”, dijo el entrenador sabalero.
Volviendo a las lesiones, admitió que “el plantel es amplio, con distintas características y eso ayuda. Pero lo fundamental es mantener este hambre futbolístico”, señaló Delfino, quien en varias ocasiones se manifestó muy contento por el resultado y la actuación del equipo. “En este torneo somos todos japoneses y creo que el que llega más entero, sacará ventajas en el Reducido.
Luego, aclaró que Budiño está entrenando a la par del resto, que lo de Pier Barrios fue táctico y no físico y que lo de Garate tardará un poco más en recuperarse, con lo cual confirmó que la lesión sufrida por el delantero tiene algún grado de complicación. “Yo los quiero a todos bien y en las mejores condiciones. Respecto del puesto de arquero, Tomás Giménez está muy bien, respondió y estuvo a la altura de lo que necesitábamos. Es un lindo problema para el entrenador”, dijo entre risas.
Sobre la definición de los primeros puestos, ratificó que “jugar para abajo, por el descenso; o jugar para arriba, por el campeonato, es la misma presión”. Y volvió a hablar del partido de la semana pasada ante Almirante Brown: “No podemos ser tan pelotudos que nos metan un gol en la última jugada y con un tiro libre desde 70 metros”.
Luego se refirió a Thaller y dijo que “el lugar se lo ganó él. Yo lo elijo, le digo lo que tiene que hacer y el que debe responder es él. Lo hizo muy bien”, señaló Delfino. Sobre Lago, dijo que “para sostener el nivel que tiene, necesita de todo el andamiaje del resto del equipo para que él pueda jugar libremente”.
Por último, dijo que “me gustó mucho el partido con Estudiantes de Buenos Aires, además de éste. No lo pudimos coronar con más goles y lo ganamos con uno en contra, pero ese partido fue bueno”, concluyó el técnico sabalero, quien admitió que, de visitante, éste ante Ciudad de Bolívar fue el mejor desde que asumió como entrenador.