Buen partido y gran victoria

“¡Buenas noches, Colón!”: el grito sabalero en la tierra de Tinelli

En Bolívar, Colón tuvo una de las mejores actuaciones del año (¿o la mejor?) y ganó con una gran labor de Lago y varios, como Marcioni y Toledo, en un muy buen nivel. Jugando así, la ilusión está fundamentada.