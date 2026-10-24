Defensa y Justicia consiguió un triunfazo de alto valor futbolístico y posicional en su excursión por suelo cordobés. En el marco de la 14.ª fecha del Torneo Clausura, el Halcón reaccionó a tiempo en el complemento, superó por 2 a 1 a Talleres en el Estadio Mario Alberto Kempes y se prendió de lleno en la pelea grande del campeonato.
Defensa y Justicia dio el golpe en Córdoba, se lo dio vuelta a Talleres y quedó a dos puntos del liderazgo
El Halcón derrotó 2 a 1 a la T en el Estadio Mario Alberto Kempes con goles de Leandro Fernández y Juan Gutiérrez. El equipo de Florencio Varela sumó su octava victoria en el certamen y acecha a Instituto, mientras que el conjunto cordobés se retiró bajo una lluvia de insultos y silbatinas dirigidas al plantel y al presidente Andrés Fassi.
El gol de Álvarez para el 1 a 0 de Talleres
El trámite había comenzado favorable para la T, que logró plasmar su dominio en la red durante la primera mitad. A los 32 minutos del primer tiempo, Agustín Álvarez conectó en el área rival para establecer el 1 a 0 e ilusionar a la parcialidad albiazul con una ansiada recuperación.
Sin embargo, el equipo de Florencio Varela mostró carácter en el segundo período y dio vuelta la historia. Transcurridos apenas dos minutos del complemento, Leandro Fernández sacó un potente zurdazo desde afuera para firmar las tablas y renovar el impulso de la visita. Cuando el partido agonizaba, a los 43 minutos del segundo tiempo, Juan Gutiérrez recibió un preciso pase filtrado dentro del área, giró ante su marca y definió con soltura para vencer la resistencia del arquero Ezequiel Unsain y sellar el 2 a 1 definitivo.
El empate de Leandro Fernández para e Halcón
Tras el pitazo final, el clima en el Kempes fue de absoluta tensión y bronca. El público local despidió al equipo con una sonora silbatina, acompañada de severos insultos direccionados tanto hacia los futbolistas como a la figura del presidente de la institución, Andrés Fassi. El presente futbolístico del Matador encendió todas las alarmas, ya que arrastra números preocupantes tras registrar una sola victoria en sus últimas 11 presentaciones.
El gol de Gutiérrez para el triunfo de Defensa
En la vereda opuesta, todo es sonrisa para Defensa y Justicia. El conjunto de Florencio Varela cosechó su octava victoria en el certamen, alcanzó la línea de los 27 puntos y quedó a solo dos unidades del único puntero de la Zona A, Instituto, posicionándose como un serio candidato de cara al cierre de la fase regular.