Liga Profesional

Defensa y Justicia dio el golpe en Córdoba, se lo dio vuelta a Talleres y quedó a dos puntos del liderazgo

El Halcón derrotó 2 a 1 a la T en el Estadio Mario Alberto Kempes con goles de Leandro Fernández y Juan Gutiérrez. El equipo de Florencio Varela sumó su octava victoria en el certamen y acecha a Instituto, mientras que el conjunto cordobés se retiró bajo una lluvia de insultos y silbatinas dirigidas al plantel y al presidente Andrés Fassi.