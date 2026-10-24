Atlético de Madrid logró un triunfo trabajado y vital para sus aspiraciones en la recta decisiva de La Liga. En el Estadio Cívitas Metropolitano, el conjunto dirigido por Diego "Cholo" Simeone superó por 1 a 0 a Deportivo La Coruña gracias a una aparición estelar del delantero argentino Julián Álvarez, quien volvió a ser determinante para desatar el festejo colchonero.
Con golazo de Julián Álvarez, Atlético Madrid venció a La Coruña y mete presión en lo alto
La "Araña" fue la gran figura en la victoria 1 a 0 del Colchonero con un certero frentazo en el segundo tiempo. El equipo de Diego Simeone fue de menor a mayor, volvió a sonreír de local y quedó a solo dos unidades de la cima del campeonato español.
El trámite del encuentro no comenzó fácil para el elenco capitalino, que sufrió ante el planteo inicial del conjunto de Galicia. En un primer tiempo trabado y con pocas luces, la visita avisó con peligro mediante la pelota parada: Yeremay Hernández exigió con un tiro libre a Jan Oblak, quien debió intervenir por duplicado tras despejar la ejecución y reaccionar de manera notable ante el posterior rebote capturado por Lorenzo Amatucci. Del lado local, apenas un par de intentos desviados —uno de la propia "Araña" y un par de aproximaciones del surcoreano Kang-In Lee— reflejaron las dificultades para romper la paridad.
El gol de Julián Álvarez para el triunfo del Atlético Madrid
Sin embargo, el complemento mostró la mejor versión del dueño de casa, con un Julián Álvarez encendido que volvió a certificar su romance idílico con la hinchada del Atleti. En la primera acción clara en la que el equipo logró romper líneas con verticalidad, Álex Baena condujo y abrió hacia la banda para Álex Grimaldo, quien envió un centro preciso al corazón del área chica. Allí apareció Julián Álvarez con un anticipo voraz para mandar el balón al fondo de la red y establecer el 1 a 0 definitivo.
Tras el gol, el cordobés estuvo a nada de sellar su doblete de la jornada, pero el arquero Leo Román brilló de manera milagrosa tapando un remate a quemarropa con el rostro. Pese al empuje final del Súper Depor, la victoria quedó consumada en Madrid.
Con estos tres puntos de oro, Atlético de Madrid trepó provisoriamente al lote de los escoltas y se posicionó a tan solo dos unidades del liderazgo. Ahora, el Colchonero esperará una mano del Real Madrid en El Clásico frente a Barcelona para consolidar sus aspiraciones al título.