Liga Española

Con golazo de Julián Álvarez, Atlético Madrid venció a La Coruña y mete presión en lo alto

La "Araña" fue la gran figura en la victoria 1 a 0 del Colchonero con un certero frentazo en el segundo tiempo. El equipo de Diego Simeone fue de menor a mayor, volvió a sonreír de local y quedó a solo dos unidades de la cima del campeonato español.