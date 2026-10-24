El Clásico del Sur entre Banfield y Lanús quedó empañado por serios episodios de violencia. En el marco de la 14.ª fecha del Torneo Clausura, el clásico disputado en el Estadio Florencio Sola finalizó igualado 1 a 1, pero la atención se trasladó a las tribunas tras los graves incidentes ocurridos en el segundo tiempo.
Incidentes y violencia en el Clásico del Sur: Banfield y Lanús empataron en un final de alta tensión
El Taladro y el Granate igualaron 1 a 1 en el Florencio Sola en un encuentro que debió ser suspendido temporalmente tras el gol del visitante. Tras el cabezazo del empate de Carlos Izquierdoz, el defensor recibió un proyectil desde la tribuna y un cohete impactó cerca del arquero Nahuel Losada.
Durante la primera mitad, el conjunto local mostró mayor iniciativa y generó las situaciones más claras de peligro. A los 20 minutos de juego, Adrián Balboa abrió el marcador para el Taladro al empujar un centro atrás enviado por Lautaro Gómez. Cerca del cierre de la primera etapa, Banfield tuvo la oportunidad de estirar la diferencia en los pies de Ignacio Abraham, cuyo remate cruzado pasó apenas desviado del poste izquierdo del arquero Nahuel Losada. Por su parte, Lanús intentó progresar mediante los envíos de Eduardo Salvio y Allan Wilk, pero chocó con una firme defensa local.
El gol de Rocky Balboa para Banfield
En el complemento, la postura del visitante cambió drásticamente. La búsqueda mediante centros y pelotas paradas dio sus frutos a los 16 minutos de la segunda mitad, cuando Carlos Izquierdoz ganó de arriba tras un envío de Matías Sepúlveda y estampó el 1 a 1 de cabeza.
Sin embargo, los festejos se vieron opacados de inmediato. Tras convertir el gol, Izquierdoz recibió el impacto de un proyectil —que aparentaba ser una botella— desde la parcialidad local y debió recibir atención médica dentro del campo de juego. En simultáneo, un cohete detonó muy cerca de Losada en la otra área. Ante este escenario y la presencia de hinchas subidos a lugares indebidos en las estructuras del estadio, el árbitro Facundo Tello interrumpió el juego durante varios minutos mientras se solicitaba calma por los altoparlantes.
El gol de "Cali" Izquierdoz para Lanús la agresión
Una vez restablecidas las garantías mínimas de seguridad, Tello reanudó las acciones y adicionó ocho minutos de recuperación. Con el empate consumado, Lanús se mantiene en el tercer puesto de la Zona A con 24 unidades, quedando a cinco del líder Instituto. En tanto, Banfield suma 14 puntos y se ubica en el 11.º lugar de la Zona B, fuera de los puestos de playoffs a falta de dos jornadas para el cierre de la fase regular.