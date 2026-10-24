Liga Profesional

Incidentes y violencia en el Clásico del Sur: Banfield y Lanús empataron en un final de alta tensión

El Taladro y el Granate igualaron 1 a 1 en el Florencio Sola en un encuentro que debió ser suspendido temporalmente tras el gol del visitante. Tras el cabezazo del empate de Carlos Izquierdoz, el defensor recibió un proyectil desde la tribuna y un cohete impactó cerca del arquero Nahuel Losada.