Pro League

Cristiano Ronaldo marcó en el triunfo de Al Nassr y se acerca a los 1.000 goles

El delantero portugués marcó en la victoria de Al Nassr por 3-1 ante Al Faisaly, por la Saudi Pro League, y alcanzó los 982 goles como profesional. Sin embargo, la autoría de su conquista quedó en discusión por un posible desvío de un defensor rival.