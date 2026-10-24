Cristiano Ronaldo dio un nuevo paso hacia una de las metas más importantes de su carrera. Este viernes, en el triunfo de Al Nassr por 3-1 frente a Al Faisaly, el delantero portugués convirtió su gol número 982 como profesional y quedó a solo 18 de alcanzar la histórica cifra de los 1.000.
Cristiano Ronaldo marcó en el triunfo de Al Nassr y se acerca a los 1.000 goles
El delantero portugués marcó en la victoria de Al Nassr por 3-1 ante Al Faisaly, por la Saudi Pro League, y alcanzó los 982 goles como profesional. Sin embargo, la autoría de su conquista quedó en discusión por un posible desvío de un defensor rival.
El atacante tuvo una oportunidad clara durante el primer tiempo, pero su remate terminó impactando en el palo. Finalmente, llegó a su objetivo a los 49 minutos, cuando conectó de cabeza un centro de João Félix y estableció el 2-0 parcial para su equipo, que ya ganaba por el tanto inicial de Abdullah Al-Hamdan.
Poco después, Ronaldo volvió a marcar, pero la conquista fue anulada por posición adelantada en la jugada previa. De esa manera, el portugués se quedó sin la posibilidad de firmar un doblete, aunque celebró una nueva victoria de Al Nassr.
El resultado se completó con el tanto de Ângelo Gabriel, luego de que Théo Bongonda descontara para Al Faisaly. Con los tres puntos, el equipo de Cristiano continúa su camino en la Saudi Pro League, mientras su principal figura mantiene la cuenta regresiva hacia los 1.000 goles.
Un gol que abrió el debate sobre su autoría
La conquista que llevó a Ronaldo a los 982 goles quedó envuelta en una controversia. La duda surgió por un posible desvío del defensor brasileño Andrei Girotto, quien fue a disputar la pelota y habría rozado el balón después del cabezazo del portugués.
La jugada generó distintas interpretaciones sobre quién debía recibir el crédito por el tanto. Tanto la Saudi Pro League como Al Nassr se lo adjudicaron a Cristiano Ronaldo, mientras que Opta, la compañía especializada en estadísticas deportivas, lo registró como un gol en contra del defensor brasileño.
La diferencia no es menor para el delantero, que persigue una marca histórica y cuyo registro goleador es seguido de cerca por aficionados y especialistas. La discusión, en este caso, no se centra en el resultado del partido, sino en quién debe figurar como autor de la conquista.
Un nuevo episodio en el camino hacia los 1.000
La polémica recordó otros antecedentes en la carrera del portugués, entre ellos un tanto discutido en el partido entre Real Madrid y Real Sociedad en Anoeta, en 2010, que también generó debate sobre la autoría.
A más de una década de aquel episodio, Ronaldo vuelve a quedar en el centro de una discusión estadística mientras se acerca a una cifra inédita en su trayectoria. Con 982 goles contabilizados en el registro citado por la fuente, el delantero necesita 18 conquistas más para llegar a los 1.000.
Mientras continúa la discusión por su último tanto, el objetivo permanece intacto: seguir convirtiendo para acercarse a una marca que podría convertirse en uno de los hitos más destacados de su carrera.