El camino hacia el Mundial de Clubes de 2029 empieza a tomar forma en Sudamérica. Tras eliminar a Flamengo y clasificarse para la final de la Copa Libertadores 2026, Estudiantes de La Plata quedó entre los principales protagonistas de la tabla de puntos de la Conmebol, que determinará parte de los clasificados al certamen internacional.
Mundial de Clubes 2029: qué equipos argentinos pelean por un lugar y cómo está el ranking Conmebol
Estudiantes de La Plata se ubica tercero en la tabla sudamericana rumbo al Mundial de Clubes 2029, detrás de Flamengo y Palmeiras. Si conquista la Copa Libertadores 2026, obtendrá un lugar como campeón, pero modificará la distribución de los cupos por ranking y las posibilidades de clasificación de otros equipos argentinos.
El torneo organizado por la FIFA contará con 32 equipos y tendrá seis representantes sudamericanos: cuatro clasificarán como campeones de la Copa Libertadores entre 2025 y 2028, mientras que los otros dos lugares se definirán mediante el ranking continental, de acuerdo con el sistema de clasificación previsto.
En ese contexto, la final entre Estudiantes y Palmeiras será determinante no solo para definir al campeón de América, sino también para modificar el panorama de los clubes que aspiran a llegar al Mundial de Clubes.
Flamengo lidera y Estudiantes se consolida entre los primeros
La tabla actual tiene a Flamengo en la primera posición, con 83 puntos, seguido por Palmeiras, con 82. Estudiantes aparece tercero, con 62 unidades, apenas por delante de Liga de Quito, que suma 61.
Más atrás se ubican Independiente del Valle, con 40 puntos, y Racing, con 35. Entre los demás equipos argentinos, Independiente Rivadavia, Platense y Vélez acumulan 24 unidades cada uno, mientras que River suma 23, sin haber agregado puntos por su participación en la Copa Sudamericana, según el informe original.
El listado continúa con Rosario Central, que tiene 20 puntos; Central Córdoba de Santiago del Estero, con 14; Lanús, con 12; Boca, con 10; y Talleres de Córdoba, con 7.
El ranking se construye a partir de un sistema de puntuación que contempla tres unidades por ingresar a la fase de grupos, tres por cada victoria, una por empate y tres adicionales por avanzar de ronda.
Qué pasa si Estudiantes gana la Copa Libertadores
La final de la Libertadores entre Estudiantes y Palmeiras tendrá un impacto directo en la distribución de los lugares para el Mundial de Clubes. Ambos equipos están entre los mejor posicionados del ranking y, además, tienen la posibilidad de conseguir la clasificación como campeones continentales.
Según el esquema expuesto en el informe, Palmeiras y Estudiantes ocuparían inicialmente dos de los lugares disponibles por ranking. Sin embargo, la consagración de uno de ellos modificaría esa distribución y permitiría que otro equipo avance en el orden de clasificación.
En el caso de Estudiantes, ganar la Libertadores le garantizaría un lugar en el Mundial de Clubes por la vía de los campeones. De ese modo, Argentina tendría una plaza menos disponible por ranking, debido a la normativa que limita a dos los representantes de un mismo país, salvo que se clasifiquen más equipos como campeones continentales.
Por eso, el resultado de la final no solo definirá al campeón de América: también puede alterar las posibilidades de clasificación de los clubes que persiguen un lugar en el certamen de 2029.
La regla que condiciona a los clubes argentinos
El reglamento de clasificación establece un máximo de dos representantes por país mediante el ranking, con una excepción para los equipos que obtengan su lugar al ganar la Copa Libertadores durante el ciclo clasificatorio.
Esta disposición puede reducir las opciones de los equipos argentinos que buscan acceder al Mundial de Clubes sin consagrarse campeones continentales. Si Estudiantes gana la edición 2026, ocupará uno de los cupos correspondientes a los campeones y Argentina quedará, en principio, con una sola plaza disponible por ranking, siempre que no intervengan otras condiciones reglamentarias.
A su vez, el desempeño de los clubes brasileños también será determinante. Si Brasil suma otro campeón de la Libertadores entre 2026 y 2028, la distribución de los lugares por ranking para sus equipos podría verse condicionada por el límite de representantes de un mismo país.
Con varios años de competencia todavía por delante, el panorama no está cerrado. Los resultados de las próximas ediciones de la Libertadores y la Sudamericana, junto con la evolución del ranking y las reglas definitivas de clasificación, terminarán de definir qué equipos sudamericanos participarán del Mundial de Clubes 2029.