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Mundial de Clubes 2029: qué equipos argentinos pelean por un lugar y cómo está el ranking Conmebol

Estudiantes de La Plata se ubica tercero en la tabla sudamericana rumbo al Mundial de Clubes 2029, detrás de Flamengo y Palmeiras. Si conquista la Copa Libertadores 2026, obtendrá un lugar como campeón, pero modificará la distribución de los cupos por ranking y las posibilidades de clasificación de otros equipos argentinos.