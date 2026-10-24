Se juega el lunes

Las protestas en París obligan a postergar PSG-Lyon y afectan la agenda del Balón de Oro

La prefectura de policía de París prohibió que el encuentro por la octava fecha de la Ligue 1 se dispute el domingo por razones de seguridad. El partido fue reprogramado para el lunes 26 de octubre y coincidirá con la ceremonia del Balón de Oro en Londres, lo que podría impedir la asistencia de varios futbolistas del conjunto parisino.