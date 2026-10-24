El encuentro entre Paris Saint-Germain y Olympique de Lyon, uno de los partidos destacados de la octava fecha de la Ligue 1, fue postergado para el lunes 26 de octubre a las 20.30 (hora local), luego de que las autoridades policiales de París prohibieran su realización el domingo en el Parque de los Príncipes.
Las protestas en París obligan a postergar PSG-Lyon y afectan la agenda del Balón de Oro
La prefectura de policía de París prohibió que el encuentro por la octava fecha de la Ligue 1 se dispute el domingo por razones de seguridad. El partido fue reprogramado para el lunes 26 de octubre y coincidirá con la ceremonia del Balón de Oro en Londres, lo que podría impedir la asistencia de varios futbolistas del conjunto parisino.
La decisión respondió a las necesidades del operativo de seguridad previsto para el fin de semana, marcado por distintas movilizaciones sociales en la capital francesa. Según informó la Ligue de Football Professionnel (LFP), la prefectura de policía comunicó que no estaban dadas las condiciones para disputar el compromiso en la fecha original.
En un comunicado, la organización del fútbol francés señaló: “La LFP toma nota de la orden emitida por la prefectura de policía que prohíbe la celebración del partido entre el París Saint-Germain y el Olympique Lyonnais el domingo”.
Los dirigentes del PSG habían intentado mantener el encuentro en la programación inicial, pero finalmente se confirmó el cambio de fecha. El partido tendrá importancia en la lucha por los primeros puestos, ya que ambos equipos llegan igualados en puntos, de acuerdo con la información difundida sobre el encuentro.
Las protestas y el operativo policial obligaron a cambiar la programación
La reprogramación se produjo en un contexto de movilizaciones sociales convocadas en distintas ciudades de Francia, vinculadas con el costo de vida y las condiciones de los servicios públicos.
De acuerdo con los datos consignados en el informe original, durante el fin de semana anterior se habían registrado 110 manifestaciones en el país, con una participación estimada de 550.000 personas. A ese escenario se sumaron otros compromisos que requerían cobertura policial en París, entre ellos un partido de la NFL.
Ante la disponibilidad limitada de efectivos para atender todos los operativos, la prefectura resolvió impedir que el encuentro entre PSG y Lyon se disputara el domingo. La medida obligó a reorganizar el calendario de la Ligue 1 y generó consecuencias que van más allá de la competencia local.
El partido coincidirá con la gala del Balón de Oro
El cambio de fecha provocó un conflicto de agenda con la ceremonia del Balón de Oro, prevista para el lunes 26 de octubre a las 21 en Londres. El partido comenzará a las 20.30 en París, por lo que los futbolistas que participen del encuentro difícilmente puedan trasladarse a tiempo para asistir a la gala.
La situación representa un inconveniente para el PSG, que cuenta con varios jugadores entre los candidatos a los principales premios individuales. El club parisino llegó a tener diez futbolistas nominados entre los finalistas, según la información difundida sobre esta edición.
De esta manera, algunos integrantes del plantel podrían quedar al margen de una de las ceremonias más importantes del calendario futbolístico internacional por una coincidencia que surgió a partir de la modificación del encuentro.
El antecedente también remite a la temporada anterior, cuando otro compromiso del conjunto parisino, frente al Olympique de Marsella, sufrió una postergación por las inundaciones que afectaron a la región.
Dembélé, pendiente de su recuperación
A la complicación por el calendario se suma la situación física de Ousmane Dembélé, quien arrastra una lesión sufrida tras el partido frente al Barcelona.
Su estado representa otro foco de atención para el PSG, tanto por su posible participación en el compromiso ante Lyon como por su presencia en los acontecimientos vinculados con la entrega de premios.
La reprogramación, por lo tanto, plantea un escenario complejo para el equipo dirigido por Luis Enrique, que deberá afrontar un duelo importante para sus aspiraciones en la Ligue 1 en una jornada que también concentra la atención del fútbol mundial por la entrega del Balón de Oro.