Torneo de selecciones

La Santafesina puso primera con un empate en el Nery Pumpido

En el inicio de la Zona Norte del Provincial de Selecciones de Liga para la categoría 2012, el combinado conducido por Darío Cabrol igualó 1 a 1 frente a la Liga Departamental San Martín. Pese a las condiciones climáticas, el predio Nery Alberto Pumpido lució en buenas condiciones y este sábado continuará la competencia.