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La Santafesina puso primera con un empate en el Nery Pumpido

En el inicio de la Zona Norte del Provincial de Selecciones de Liga para la categoría 2012, el combinado conducido por Darío Cabrol igualó 1 a 1 frente a la Liga Departamental San Martín. Pese a las condiciones climáticas, el predio Nery Alberto Pumpido lució en buenas condiciones y este sábado continuará la competencia.

Liga Santafesina, debut y punto. GentilezaLiga Santafesina, debut y punto. Gentileza
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El fútbol juvenil volvió a ser protagonista en Santa Fe. Este viernes se puso en marcha el Torneo Provincial de Selecciones de Liga Sub 14, organizado por la Federación Santafesina de Fútbol, con la participación de los representativos de la categoría 2012 y el predio Nery Alberto Pumpido como escenario de la Zona Norte.

La Selección de la Liga Santafesina, dirigida por Darío Cabrol, tuvo un estreno exigente y terminó repartiendo puntos con la Liga Departamental San Martín, tras igualar 1 a 1 en la cancha Leopoldo Jacinto Luque. Fue un encuentro disputado, en el que ambos equipos buscaron comenzar el certamen con un resultado positivo.

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Un empate con emociones

El conjunto visitante logró ponerse en ventaja por intermedio de Constantino Benzel, que adelantó a la Liga Departamental San Martín. Sin embargo, el seleccionado santafesino encontró la respuesta en el complemento gracias a Justin Felizes, quien marcó el empate con una precisa ejecución de tiro libre.

De esta manera, los dirigidos por Cabrol sumaron su primera unidad en el campeonato y ahora tendrán el desafío de afrontar una nueva presentación, con la intención de seguir creciendo en el juego y buscar su primera victoria en el certamen provincial.

El encuentro fue arbitrado por Tomás Enríquez, quien estuvo acompañado por los asistentes Valentín Córdoba y Eduardo Vergara.

Liga Departamental San Martín. GentilezaLiga Departamental San Martín. Gentileza

Este sábado continúa la acción

La competencia tendrá continuidad durante la jornada de este sábado 24 de octubre, cuando se dispute la segunda fecha de la Zona Norte.

La programación comenzará a las 15, con una nueva oportunidad para que los seleccionados sumen minutos, experiencia y puntos en una competencia que reúne a jóvenes futbolistas de distintos puntos de la provincia.

Un comienzo alentador. GentilezaUn comienzo alentador. Gentileza

La Liga Santafesina volverá a presentarse frente a la Liga Esperancina, en un compromiso importante para las aspiraciones del equipo local. La actividad se desarrollará nuevamente en el predio Nery Alberto Pumpido, que recibió el inicio del torneo y lució en buenas condiciones a pesar de las inclemencias del tiempo.

Con la expectativa de contar con mejores condiciones climáticas, el Provincial Sub 14 seguirá adelante en Santa Fe, donde el fútbol formativo vuelve a ocupar un lugar central y ofrece a los chicos la posibilidad de representar a sus ligas y sumar una valiosa experiencia deportiva.

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