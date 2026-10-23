Del 23 al 25 de octubre

Santa Fe abre las puertas al Provincial Sub 14

El predio Nery Alberto Pumpido será escenario, desde este viernes y hasta el domingo, de la Zona Centro del Torneo Provincial de Selecciones de Liga. El combinado de la Liga Santafesina, conducido por Darío Cabrol, debutará a las 16.30 frente a la Liga Departamental San Martín. Si las condiciones climáticas se mantienen, la pelota comenzará a rodar con normalidad en la capital provincial.