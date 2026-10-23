La ciudad de Santa Fe se prepara para vivir tres jornadas de fútbol juvenil con la disputa del Torneo Provincial de Selecciones de Liga Sub 14, organizado por la Federación Santafesina de Fútbol.
Santa Fe abre las puertas al Provincial Sub 14
El predio Nery Alberto Pumpido será escenario, desde este viernes y hasta el domingo, de la Zona Centro del Torneo Provincial de Selecciones de Liga. El combinado de la Liga Santafesina, conducido por Darío Cabrol, debutará a las 16.30 frente a la Liga Departamental San Martín. Si las condiciones climáticas se mantienen, la pelota comenzará a rodar con normalidad en la capital provincial.
El predio Nery Alberto Pumpido será la sede de la Zona Centro, una de las tres previstas para el desarrollo de la competencia, que se extenderá desde este viernes 23 hasta el domingo 25 de octubre.
La Liga Santafesina asumirá el desafío de jugar en casa, con el acompañamiento de su gente y la ilusión de realizar una buena campaña. En esta instancia participarán también las ligas Galvense, Rosarina, Esperancina, Sanlorencina y Totorense, bajo un sistema de disputa de todos contra todos, a una rueda.
El panorama meteorológico aparece favorable para el desarrollo del campeonato.
Sin nuevas precipitaciones y con el clima estable en la capital provincial, todo indica que los encuentros podrán disputarse en un campo de juego en buenas condiciones, en un escenario que vuelve a recibir una competencia destinada a las jóvenes promesas del fútbol regional.
Cinco partidos para buscar la clasificación
El seleccionado santafesino tendrá una agenda intensa, con cinco compromisos distribuidos en tres días. El estreno será este viernes, a las 16.30, frente a la Liga Departamental San Martín.
La actividad continuará el sábado 24, con una doble presentación: a las 10.30, el equipo de Darío Cabrol se medirá con la Liga Esperancina, mientras que a las 16.30 enfrentará a la Liga Sanlorencina.
El domingo 25 llegará la jornada de cierre. Desde las 10.30, Santa Fe jugará ante la Liga Galvense y, a las 16.30, completará su participación frente a la Liga Rosarina.
El cuerpo técnico está integrado por Darío Cabrol como entrenador principal, junto a Nicolás Cabrol, Juan Recalde y Horacio Herrera, quienes acompañan el proceso de preparación del combinado liguista.
Los 18 elegidos de Darío Cabrol
La convocatoria reúne a 18 futbolistas pertenecientes a distintas instituciones de la Liga Santafesina, una muestra del trabajo formativo que desarrollan los clubes de la región.
La lista está conformada por Alexander Tolaba (Nobleza); Justin Felizes (Juventud Unida); Ramiro Peresutti y Tobías Bianchi (Colón de San Justo); Santino Nasím (La Salle); Santiago Basan y Mateo Mendoza (Cosmos); Valentín Hischier, Alexis Núñez y Bautista Masín (Colón); Jonás Velázquez y Juan Ignacio López (Sanjustino); Nicolás Bonín y Lucas Arietti (El Quillá); Esteban Bazán y Ciro González (Unión); y Benjamín Alegre y Bautista Rodríguez (Gimnasia).
Con la ventaja de jugar en su propia casa, el seleccionado santafesino buscará aprovechar cada presentación para competir al máximo nivel y representar a la Liga de la mejor manera.
Más allá de los resultados, el Provincial constituye una oportunidad valiosa para sumar experiencia, fortalecer el sentido de pertenencia y seguir impulsando el crecimiento de los futbolistas que construyen su camino en las divisiones inferiores.