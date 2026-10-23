El fútbol de los barrios vuelve a ser protagonista en una nueva jornada de la máxima categoría de la Liga Santafesina de Fútbol.
El clausura sale a la cancha con una fecha a puro fútbol
La novena jornada del torneo Clausura Lautaro Fagiol tendrá este sábado la disputa de la mayoría de sus encuentros, con cruces atractivos como Náutico El Quillá ante Unión y Newell’s frente a Ateneo Inmaculada. Si las condiciones climáticas lo permiten, la programación se desarrollará con normalidad. La fecha se completará el martes con Deportivo Santa Rosa y Ciclón Racing.
La fecha 9 del torneo Clausura Lautaro Fagioli comenzó el miércoles pasado con tres adelantos y tendrá este sábado su actividad principal, con siete partidos programados para las 16, siempre que el tiempo acompañe y los campos de juego presenten las condiciones necesarias.
La competencia entra en un tramo importante, con equipos que buscan afirmarse en sus respectivas zonas, sumar puntos y sostener sus aspiraciones en un campeonato que ofrece encuentros de gran interés.
Entre los destacados aparecen el choque entre Náutico El Quillá y Unión, en el predio del conjunto lagunero, y el enfrentamiento entre Newell’s Old Boys y Ateneo Inmaculada.
La programación también contempla duelos con mucho en juego para los protagonistas, en una jornada que volverá a reunir a clubes, jugadores, cuerpos técnicos y simpatizantes en distintos escenarios de la región.
Un sábado con cruces atractivos
Desde las 16, Independiente se medirá con Juventud Unida, bajo la conducción arbitral de Rubén Fernández.
Newell’s Old Boys será anfitrión de Ateneo Inmaculada, en un compromiso que tendrá a Enzo Silvestre como juez principal. Por su parte, Las Flores II enfrentará a Sportivo Guadalupe, con Tomás Enríquez como árbitro.
Uno de los partidos destacados será el que sostendrán Náutico El Quillá y Unión, en el predio del equipo lagunero, con Gastón Freyre como encargado de impartir justicia. Además, Academia AC se cruzará con Ciclón Norte, con Nicolás Mottier como árbitro, mientras que Nacional recibirá a La Salle, en un encuentro que tendrá a Ignacio Castellano como juez principal.
La variedad de escenarios y la importancia de los puntos en disputa le darán forma a una tarde intensa para el fútbol liguista, que espera contar con el acompañamiento del público y el desarrollo normal de los encuentros.
Los adelantos y el cierre del martes
La novena fecha tuvo su inicio el miércoles 14 de octubre con tres partidos. Colón de San Justo y Deportivo Nobleza igualaron 1 a 1, Gimnasia y Esgrima y Cosmos empataron sin goles, mientras que La Perla del Oeste consiguió una valiosa victoria como visitante al imponerse por 1 a 0 frente a Sanjustino.
La actividad se completará el martes 27 de octubre, desde las 21, cuando Deportivo Santa Rosa reciba a Ciclón Racing en el predio Nery Alberto Pumpido. El encuentro contará con el arbitraje de Joaquín Urbani y será el último capítulo de una fecha que promete emociones en distintos puntos de la geografía liguista.
Con el clima como principal condicionante, la Liga Santafesina se prepara para vivir otro fin de semana de fútbol, pasión y pertenencia. Si el tiempo mejora, la pelota rodará con normalidad y los equipos tendrán una nueva oportunidad para fortalecer sus objetivos en el Clausura Lautaro Fagioli.