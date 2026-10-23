Primera A

El clausura sale a la cancha con una fecha a puro fútbol

La novena jornada del torneo Clausura Lautaro Fagiol tendrá este sábado la disputa de la mayoría de sus encuentros, con cruces atractivos como Náutico El Quillá ante Unión y Newell’s frente a Ateneo Inmaculada. Si las condiciones climáticas lo permiten, la programación se desarrollará con normalidad. La fecha se completará el martes con Deportivo Santa Rosa y Ciclón Racing.