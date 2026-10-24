La actividad comenzará a las 14.45 en el estadio Florencio Sola, donde Banfield recibirá a Lanús en una nueva edición del Clásico del Sur. El encuentro tendrá implicancias importantes para ambos equipos, aunque llegan con realidades diferentes.
"El Clásico del Sur" abre este sábado una jornada decisiva del Torneo Clausura
La fecha 14 del Torneo Clausura tendrá este sábado cuatro encuentros con objetivos diferentes: Rosario Central intentará asegurar su lugar en los octavos de final, Newell’s buscará sumar en su visita a San Lorenzo y Lanús defenderá su invicto ante Banfield. Además, Talleres se medirá con Defensa y Justicia en Córdoba.
El Taladro viene de perder 1-0 ante Argentinos Juniors y ocupa el duodécimo puesto de la Zona B. El equipo dirigido por Pedro Troglio necesita sumar de a tres para mantener sus aspiraciones de acceder a los playoffs. Tras la última derrota, el entrenador reconoció las limitaciones de su plantel, aunque destacó que el equipo continúa compitiendo.
Del otro lado, Lanús atraviesa un buen momento. El Granate derrotó 1-0 a Platense en Vicente López y acumula seis partidos sin perder en el campeonato, con cinco victorias y un empate. Ubicado en la quinta posición de la Zona A, buscará prolongar esa racha y acercarse a la clasificación a los octavos de final.
Probables formaciones
- Banfield: Diego Rodríguez; Juan Luis Alfaro, Santiago Daniele, Nicolás Meriano, Ignacio Abraham; Lautaro Gómez, Santiago Esquivel, Tomás Adoryan; Federico Medina, Adrián Balboa y David Zalazar. DT: Pedro Troglio.
- Lanús: Nahuel Losada; Tomás Guidara, Carlos Izquierdoz, José Canale, Sasha Marcich; Agustín Medina, Agustín Cardozo; Eduardo Salvio, Marcelino Moreno, Matías Sepúlveda o Lucas Besozzi; Allan Wlk. DT: Mauricio Pellegrino.
Talleres busca recuperarse ante Defensa y Justicia
A las 17, en el estadio Mario Alberto Kempes, Talleres recibirá a Defensa y Justicia con la necesidad de revertir una racha adversa. La T viene de caer 2-1 ante Boca en La Bombonera y acumula cuatro partidos sin triunfos, una serie que lo dejó en el último puesto de la Zona A.
El conjunto cordobés intentará aprovechar la localía para recuperar terreno en la recta final de la fase regular y mantenerse con posibilidades de avanzar a los playoffs.
Defensa y Justicia, en tanto, llega tras perder 1-0 frente a Instituto en Florencio Varela. El Halcón ocupa el tercer lugar de la Zona A y necesita una victoria para asegurar su clasificación a los octavos de final, sin depender de otros resultados.
Probables formaciones
- Talleres: Ezequiel Unsain; Augusto Schott, Matías Catalán, Román Riquelme, Gabriel Báez o Alexandro Maidana; Federico Fattori, Lautaro Ortiz; Valentín Depietri, Matías Galarza, Rick o Mateo Cáceres; Agustín Álvarez Martínez. DT: Omar De Felippe.
- Defensa y Justicia: Matías Borgogno; Valentín Loza, Damián Fernández, David Martínez, Demian Domínguez; Maximiliano Porcel, César Pérez; Jeremías Lucco, David Barbona, Juan Gutiérrez; Leandro Fernández. DT: Julio Vaccari.
San Lorenzo recibe a Newell’s en un duelo por los octavos
Desde las 19.15, San Lorenzo se enfrentará con Newell’s en el estadio Pedro Bidegain. El Ciclón llega en alza después de conseguir dos victorias consecutivas: primero superó 1-0 a Deportivo Riestra y luego venció sobre la hora a Estudiantes en La Plata, con un gol de Facundo Gulli.
El equipo de Boedo buscará aprovechar ese impulso para sumar nuevamente de a tres y seguir en la pelea por la clasificación. Alexis Cuello volverá a estar disponible tras cumplir una fecha de suspensión, mientras que la presencia de Facundo Farías dependerá de su evolución física.
Newell’s, por su parte, atraviesa una etapa positiva. La Lepra suma 20 puntos y llega tras vencer 2-1 a Central Córdoba, con goles de Jerónimo Gómez Mattar y Santiago Solari. Además, perdió apenas uno de sus últimos nueve encuentros y buscará sostener esa regularidad para consolidarse entre los equipos que avanzarán a los octavos de final.
Probables formaciones
- San Lorenzo: José Devecchi; Guzmán Corujo, Danilo Arboleda, Emiliano Amor; Ezequiel Herrera, Nicolás Tripichio, Facundo Gulli, Teo Rodríguez Pagano; Facundo Farías; Alexis Cuello y Rodrigo Auzmendi. DT: Rubén Darío Insua.
- Newell’s: Josué Reinatti; Martín Ortega, Bruno Cabrera, Lucas Carrizo, Franco Escobar; Jerónimo Gómez Mattar, Luca Regiardo, Facundo Guch; Walter Mazzantti, Matías Cóccaro y Santiago Solari. DT: Frank Darío Kudelka.
Rosario Central quiere sellar su clasificación ante Huracán
El cierre de la jornada será a las 21.30, cuando Rosario Central reciba a Huracán en el Gigante de Arroyito. El Canalla atraviesa un buen presente: viene de derrotar 3-2 a Atlético Tucumán y extendió a seis partidos su invicto en el Clausura.
Ese resultado le permitió ubicarse en lo más alto de la Zona B, junto a Argentinos Juniors en la disputa por el liderazgo. El conjunto dirigido por Jorge Almirón intentará aprovechar el respaldo de su público para conseguir los puntos que le permitan asegurar su presencia en los octavos de final.
Huracán, en cambio, necesita recuperarse. El Globo perdió sus últimos dos encuentros, ante Gimnasia La Plata por 2-1 y frente a Barracas Central por 2-0. Ubicado en el octavo puesto de su grupo, buscará volver al triunfo para fortalecer sus posibilidades de avanzar a la siguiente instancia.
Probables formaciones
- Rosario Central: Jeremías Ledesma; Emanuel Coronel, Ignacio Ovando, Gastón Ávila, Agustín Sández; Alan Rodríguez, Franco Ibarra, Vicente Pizarro; Ángel Di María, Enzo Copetti y Jáminton Campaz. DT: Jorge Almirón.
- Huracán: Hernán Galíndez; Lucas Blondel, Fabio Pereyra, Máximo Palazzo, César Ibáñez; Rodrigo Fernández Cedrés, Facundo Waller; Oscar Cortés, Leonardo Gil, Facundo Kalinger; Jordy Caicedo. DT: Diego Martínez.