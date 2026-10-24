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"El Clásico del Sur" abre este sábado una jornada decisiva del Torneo Clausura

La fecha 14 del Torneo Clausura tendrá este sábado cuatro encuentros con objetivos diferentes: Rosario Central intentará asegurar su lugar en los octavos de final, Newell’s buscará sumar en su visita a San Lorenzo y Lanús defenderá su invicto ante Banfield. Además, Talleres se medirá con Defensa y Justicia en Córdoba.