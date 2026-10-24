El Tate recibe al “Pincha” el lunes a las 19

Antes de jugar con Unión, la “Bruja” Verón le pegó a Tapia

En la previa a pisar el 15 de Abril, primero el Mundo Pincharrata se quejó por la designación de Pablo Dóvalo y ahora el presidente de Estudiantes de La Plata arremetió contra el titular de la AFA. Madelón repetiría el once.