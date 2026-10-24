Para los dos, para el Unión de Leo Madelón y para el Estudiantes finalista de la Copa Libertadores de América, será “muy especial” el cruce de este lunes a las 19 en el 15 de Abril. Es que, matemáticamente, ambos tienen vida pensando en un sprint final para ingresar en los cruces de la Liga Profesional.
Antes de jugar con Unión, la “Bruja” Verón le pegó a Tapia
En la previa a pisar el 15 de Abril, primero el Mundo Pincharrata se quejó por la designación de Pablo Dóvalo y ahora el presidente de Estudiantes de La Plata arremetió contra el titular de la AFA. Madelón repetiría el once.
Leo con los mismos, Verón con lo mismo
Mientras Madelón tiene en mente repetir el mismo once que cortó las derrotas en fila ante Riestra, el “Pincha” llega agrandado por otra final de Libertadores pero con la guardia alta contra Tapia, la AFA, Conmebol y compañía.
El mismo día que se designaron los árbitros de esta fecha, se quejaron por el nombre de Pablo Dóvalo. Y ahora, en un momento de máxima felicidad, el propio Juan Sebastián Verón volvió a criticar duramente a Claudio “Chiqui” Tapia, titular de la AFA.
“Teníamos confianza y sabía que no iban a fallar”, expresaba el presidente de Estudiantes, Juan Sebastián Verón, con anteojos negros y remera del mismo tono, mientras se retiraba del hotel para regresar al país.
El mandamás destacó el recorrido del equipo, valoró el trabajo del cuerpo técnico y se refirió a la situación de Fernando Muslera, en una serie que volvió a poner al Pincha en la definición del máximo certamen continental.
Desde el primer día del año, el objetivo que se trazó el Pincha, como la totalidad de los clubes de disputan este certamen, fue llegar lo más lejos posible en el torneo, y vaya que lo logró.
Parafraseando a Bilardo cuando sostuvo que lo más importante era llegar al séptimo partido, es decir al último –refiriéndose a la Copa del Mundo–, Estudiantes cumplió con la palabra de una pieza clave de su historia: alcanzar la tan ansiada final.
En este sentido, la Brujita comentó: “Lo pensábamos y era un objetivo. Después, el camino hay que transitarlo, con altos y bajos. En este tipo de torneos, la historia juega. Estudiantes dio la talla en estas instancias”.
El dirigente y exjugador también puso el foco en el plantel y en el trabajo que hay detrás de la clasificación. “Tenemos muy buen plantel, cuerpo técnico, están en los detalles. No es fácil mantener regularidad, nos costó, pero no fallamos. Jugamos como había que jugar”, remarcó.
Al evaluar la serie, Verón también destacó el mérito del equipo frente a un rival de jerarquía y evitó dejar de lado el papel de Flamengo.
“Fue una gran serie y no hay que olvidarse del rival. No se vio el mejor Flamengo porque el equipo hizo eso, que Flamengo no estuviera en condiciones”, explicó, al atribuir parte de las dificultades del conjunto brasileño al planteo y al rendimiento de Estudiantes.
"Si el fútbol argentino mejorara", palito a "Chiqui"
“Esto para el fútbol argentino es importante, pero si mejorara podríamos ver más que esto”
“Más allá de sufrir, vivirlo desde afuera es dificilísimo. Teníamos confianza, sabía que no iban a fallar más allá del resultado”, expresó el presidente, quien acompañó de cerca una clasificación que devolvió al Pincha a una final de Libertadores.
Por último, el presidente de Estudiantes aprovechó la repercusión de la clasificación para plantear la necesidad de mejorar distintos aspectos del fútbol argentino criticando la gestión de Claudio Tapia. Consideró que un partido de esta magnitud exige un esfuerzo extraordinario y advirtió que el crecimiento no depende solamente de lo que sucede dentro de la cancha.
“Un partido así hay que jugarlo al 110 y a veces no alcanza. Esto para el fútbol argentino es importante, pero si mejorara podríamos ver más que esto. El fútbol argentino necesita mejorar en todos los aspectos: recursos, planificación y organización en los torneos”, concluyó.
A pesar de su enfrentamiento con la AFA y con la Conmebol, desde los dos organismos saludaron a Estudiantes de La Plata. Es que tanto el presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, como su par de la Conmebol, el paraguayo Alejandro Domínguez, felicitaron al Pincha por la clasificación a la final de la Copa.
“En representación del fútbol argentino y en busca de una nueva consagración. ¡Muchos éxitos en Montevideo!”, expresó Tapia, de cara a la definición del torneo continental que Estudiantes disputará ante Palmeiras.
Por su parte, Domínguez escribió: “¡Felicidades, @EdelpOficial! Finalista de la CONMEBOL @Libertadores 2026. ¡Nos vemos en Montevideo donde la #GloriaEterna estará en juego!”.
Hay que recordar que Unión-Estudiantes de La Plata se jugará este lunes, a las 19, en el 15 de Abril. El juez será Pablo Dóvalo; arbitro asistente 1: Cristian Navarro; arbitro asistente 2: Lucas Ripoli; cuarto árbitro: Martin Desposito; VAR: Fernando Espinoza; AVAR: Leandro Billanueva
Dóvalo dirigió a Estudiantes en 11 oportunidades, con tres triunfos, tres empates y cinco derrotas para el Pincha. El último antecedente fue por la fecha 6 del torneo actual, cuando el equipo de Medina cayó ante Vélez por 1-0 en Liniers.