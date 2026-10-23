El copero Estudiantes de La Plata, rival del Tate este lunes a las 19 en López y Planes, está feliz. Pisará el 15 de Abril sabiendo que le queda una vida más: ganarle a Unión y seguir con vida en la Liga Profesional. Del otro lado, el equipo de Madelón, necesita cortar la malaria de cinco fechas sin alegrías.
El “copero” Estudiantes ya piensa en Unión “con el cuchillo entre los dientes”
El finalista de la Copa Conmebol Libertadores 2026 pisará el 15 de Abril sabiendo que es la última chance de ganar para soñar con meterse en los mata-mata de la Liga Profesional. Joaquín Correa, casi afuera del lunes.
Viene a Santa Fe con una baja clave
Por lo pronto, el “Pincha” llegaría con una baja clave. Es que una de las principales incógnitas en la previa de la revancha de las semifinales de la Copa Libertadores entre Estudiantes y Flamengo era quién ocuparía un lugar en el ataque: Joaquín Correa o Tiago Palacios. Finalmente, Alexander Medina apostó por el exjugador del Inter de Milán desde el arranque.
Sin embargo, su participación duró apenas 38 minutos. El atacante sintió una molestia muscular y no pudo continuar en cancha, por lo que debió ser reemplazado antes del cierre de la primera etapa.
La situación generó preocupación en el Pincha, especialmente porque Correa venía de recuperarse de un desgarro y había acelerado su puesta a punto para estar presente en un compromiso decisivo.
Luego de lo que fue la lesión sufrida justamente en territorio brasileño por Copa Libertadores en los cuartos de final frente a Corinthians, Joaquín Correa tuvo la gran oportunidad de volver a formar parte del once pincharrata en el estadio Maracaná.
El atacante de último paso por Botafogo, fue una de las dudas hasta último momento en la formación que terminó planteando Alexander Medina para medirse ante Flamengo, ya que entre él y Tiago Palacios se disputan la chance de ser el compañero de ataque de Guido Carrillo.
Finalmente, el Cacique se terminó inclinando por el número 32 para que forme dupla ofensiva junto a su amigo y socio, el goleador y capitán nacido en Magdalena.
Si bien el atacante de 32 años había sumado 60 minutos en la fecha 13 del Torneo Clausura frente a San Lorenzo, estaba ante la oportunidad de comenzar a dibujar una gran noche en tierras cariocas.
Sin embargo, el ex Sampdoria, Lazio e Inter, sufrió un golpe pasados los 30’ del primer tiempo y a los 38’ salió reemplazado, ingresando en su lugar Tiago Palacios, otro de los hombres del plantel de Medina que, poco a poco, tras una larga inactividad vuelve a sumar rodaje.
El ex futbolista de la Selección Argentina ni siquiera pudo aguantar el tiempo que restaba para la finalización de la primera etapa dentro del campo de juego y se lo vio ingresar en el complemento para sentarse en el banco de suplentes con dificultades para caminar.
Lo que habría padecido el tucumano es un golpe que le generó una molestia y un hematoma que lo terminó obligando a dejar la cancha, con claros gestos de bronca por la situación que le tocó vivir en un partido y una instancia claves para él y el conjunto albirrojo, en una histórica noche copera. De cara al cruce de este lunes, a las 19, contra Unión en Santa Fe, estaría descartado.
Todavía siguen los ecos del Maracanazo. El arquero uruguayo Fernando Muslera fue el héroe del Pincha ante Flamengo, con tres remates detenidos en la definición. Emocionado por la hazaña, habló de los sacrificios, de la posibilidad de volver a jugar en su país y de la mentalidad con la que el equipo debe afrontar lo que viene.
El finalista copero va por los cruces
“Imaginate lo que siento, un orgullo y una felicidad”, expresó Muslera, todavía atravesado por la emoción de una clasificación que tuvo su sello. El arquero también puso en palabras una de las particularidades de su puesto y la posibilidad de convertirse en protagonista de una historia inolvidable. “En los penales el arquero tiene un plus, por poder contribuir a los sueños”, explicó.
Detrás de las tres atajadas hubo mucho más que una noche inspirada. Hubo sacrificios, esfuerzo y una convicción que se sostuvo a lo largo del camino.
“La verdad es que luchamos mucho con este sueño, capaz que dejamos cosas de lado. Pero uno tiene el foco”, contó el uruguayo, quien no se olvidó de agradecerles a sus compañeros, a su familia y a sus amigos. Y resumió la actuación colectiva con una frase contundente: “Le metimos mucha garra, hicimos un partido como teníamos que hacer”.
Pero la emoción tuvo, además, un componente especial: la posibilidad de volver a jugar en Uruguay, su país, en un estadio mítico que será sede del próximo Mundial.
“Vamos paso a paso, vamos de a poco, vamos por cruzar el charco. Voy a volver a jugar en el estadio mítico que va a ser sede del Mundial, es un orgullo”, expresó. Una motivación extra para un arquero que encontró en esta clasificación una oportunidad de disfrutar una experiencia especial en su tierra.
Y si algo dejó en claro Muslera es que la revancha en el fútbol siempre está a la vuelta de la esquina. “Después del Mundial, el fútbol da revancha en lo personal y en lo grupal”, reflexionó, antes de dejar un mensaje que funciona como declaración de principios para lo que viene: “Hay que seguir con el cuchillo entre los dientes”.
Alexander Medina se hizo presente en la sala de conferencias del estadio Maracaná para tomar contacto con el periodismo tras el triunfo por penales de su equipo, que se metió en una final de Copa Libertadores tras diecisiete años.
Pese a lo movilizante del momento para el entrenador, fue cauto y respondió acerca de las consultas que se le hicieron sobre la victoria ante el Fla.
Para comenzar, al DT charrúa, expresó sus sentimientos y dijo: “La felicidad y la alegría es muy grande”.
También, al ser consultado sobre la decisión de sacar a Tomás Palacios e incluir a su vez a Joaquín Correa desde el arranque, expresó: “La decisión de no poner a Tiago (Palacios) y a Tomás (Palacios) desde el inicio no fue fácil, pero acá lo que prima es primero el nosotros antes que el yo, como dijo el gran Alejandro Sabella”.
Por otra parte, volvió a destacar a sus futbolistas y manifestó: “Los jugadores me dieron el corazón, todo lo que tenían. Me representó el equipo en la forma de pensar, en mi forma de ser. Representó a la gente de Estudiantes que debe estar orgullosa del equipo”.
Para cerrar, también dio una de las causas por la cual el Pincha volverá a disputar una final y dijo: “Si hoy estamos en una final es porque todas las patas en el club están alineadas”. Y a su vez, agregó: “Queda un pasito más, escribimos un buen capítulo”.