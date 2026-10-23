Este lunes a las 19 en Santa Fe

El “copero” Estudiantes ya piensa en Unión “con el cuchillo entre los dientes”

El finalista de la Copa Conmebol Libertadores 2026 pisará el 15 de Abril sabiendo que es la última chance de ganar para soñar con meterse en los mata-mata de la Liga Profesional. Joaquín Correa, casi afuera del lunes.