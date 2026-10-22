Todavía no es el mismo que se fue, pero se esfuerza para llegar a ese nivel. Joaquín Mosqueira fue una de las apariciones importantes que tuvo Unión, cuando lo captó de la Liga Casildense, llegó a Santa Fe y debutó con 19 años. Fue el momento en el que el club le firmó el primer contrato, en 2023, siguió cosechando buenas actuaciones y eso le permitió una venta a Talleres que se realizó a principios de 2025. Durante un año y medio, el volante central estuvo en la entidad cordobesa y en este último mercado se resolvió su retorno al club – luego de los alejamientos de Profini y Mauro Pittón -, en una operación que incluyó también la transferencia de Valentín Fascendini a Talleres.
“Unión es un club que prepara bien a los chicos para que lleguen a Primera”
El volante rojiblanco dijo esto cuando habló del buen partido que hizo Mateo Peresutti en la cancha de Riestra, convertido, junto con Ayala, en lo mejor de Unión en el rendimiento individual.
Mosqueira fue duda antes del partido del lunes ante Deportivo Riestra y sigue siéndolo para el encuentro del lunes ante Estudiantes. Finalmente se recuperó y pudo jugar. Hizo dupla en la zona central del mediocampo en compañía de Mateo Peresutti, quien junto con Ayala fue de lo mejor que mostró el equipo, individualmente hablando. Mosqueira jugó más retrasado, en una función más posicional de volante central mientras que Peresutti apretó unos metros más arriba y se hizo cargo del juego con mucho criterio.
“El principal objetivo ante Riestra, era el de cortar la racha negativa. Nos vamos con la sensación amarga de que nos pudimos llevar los tres puntos. Jugamos muy bien, esa es la imagen que nos dejó el partido”, señaló el mediocampista rojiblanco, quien aguantó hasta casi el final del encuentro en el Bajo Flores.
“Venía arrastrando una molestia, hice un trabajo con los fisioterapeutas que me permitió jugar con bastante soltura. Con el entrenador habíamos acordado que iba a jugar si me sentía bien, en un ciento por ciento. Fue un problema de fatiga o sobrecarga”, dijo el volante, consultado por esa molestia.
Luego se refirió al gol que le convirtieron a Unión, de pelota quieta: “El cabezazo era una herramienta de ellos, lo sabíamos y entrenamos en consecuencia. Por eso nos llevamos la bronca de haber recibido otro gol de pelota quieta. Es algo que trabajamos mucho durante la semana, pero el rival también juega y es un buen argumento que ellos utilizan muy bien”.
Sobre el desarrollo del partido, dijo que “el gol nuestro llegó en el momento justo y creo que pudimos ganarlo. Generamos situaciones, hicimos un lindo gol y no entramos en el juego de ellos, que era otro de los propósitos que teníamos”.
Sobre la actuación de Mateo Peresutti, Mosqueira hizo una interesante reflexión: “Siempre digo que Unión prepara muy bien a los chicos, para que lleguen bien a Primera. Yo fui uno de ellos, me sigo considerando un chico del club y Mateo Peresutti sacó adelante al equipo con mucho carácter. No tengo dudas de que tuvo una actuación para ganarse un lugar. Lo veo trabajar muy bien en la semana, se preocupa por todo y tiene un muy buen futuro”, dijo Mosqueira, llenando de elogios a su compañero.
Después, volvió al partido y a la campaña: “Tenemos mucha bronca por la mala racha de resultados negativos, pero ahora tuvimos una semana larga y más tranquila. Vamos a prepararnos para jugar contra un Estudiantes complicado”, señaló el hombre en el que Madelón confió para rearmar el mediocampo.
Respecto de las características que tuvo el partido del lunes pasado en el Bajo Flores, señaló que “estábamos preparados para el juego de Riestra, trabajamos mucho los duelos individuales, la segunda pelota, el juego aéreo. Y creo que lo contrarrestamos bien. Pero no fue solo defendernos, porque la idea era tomar recaudos pero saliendo a jugar el partido con ambición. Claramente, debimos ganar el partido. Pero la pelota no quiere entrar y si me tengo que quedar con algo positivo, es con las intenciones cona las que vinimos a jugar el partido”.
En cuanto al futuro, dijo que “estamos en pelea, dejamos puntos en el camino que hoy nos hubiesen permitido pelear otra cosa. Coincido con el entrenador en que hay que terminar con la cabeza bien en alto. Es lo que buscaremos en estos tres partidos que restan”.
Para el final, volvió a hablar de lo que ha sido una constante durante todo este torneo en cuanto a las chances que tuvieron varios jugadores de las inferiores que debutaron, como ocurrió con Ayala, Fagioli, Fazzi, Peresutti o Cerrudo. “Tenemos mucho sentido de pertenencia y ganas de estar en un club como Unión, viendo que las oportunidades se están dando. Hoy, yo tengo más partidos en el lomo y estoy viéndolo desde otra perspectiva, pero cuando hablo con los más jóvenes les comento todo lo que yo viví no hace mucho tiempo y que es lo mismo que están viviendo ellos en este momento”, concluyó el volante central rojiblanco que es una de las cuestiones a seguir en los días que restan para el partido con Estudiantes del lunes que viene en la avenida López y Planes.
Otro de los jugadores que se está recuperando y juega en esa misma posición, es Lucas Menossi. El volante, que fue titular en muchos partidos del torneo, sufrió una fascitis plantar que le ha provocado mucho dolor y trata de salir adelante. En principio, todo parece indicar que Mosqueira y Peresutti tienen buenas chances de seguir en el equipo, pero habrá que esperar las dos cuestiones: la recuperación de Mosqueira, por un lado y saber cómo llegará Menossi al lunes, más allá de algún retoque táctico que podría intentar Madelón, como, por ejemplo, armar el doble cinco con un jugador de juego, como ya lo utilizó a Malcorra en el segundo tiempo del partido con Defensa y Justicia.