La reserva de Unión dejó escapar dos puntos con sabor a poco en su última presentación dentro del Torneo Clausura Proyección 2026. En un encuentro donde fue de menos a más y generó situaciones suficientes para liquidarlo, el conjunto rojiblanco terminó igualando 1 a 1 frente a Barracas Central tras sufrir un gol en el cierre del partido.
Unión mereció más, pero desperdició chances y Barracas Central se lo empató en el final
El Tatengue igualó 1 a 1 ante el Guapo en el certamen de reserva y dejó pasar una oportunidad clave para acercarse a los puestos de clasificación. Benjamín Pérez abrió la cuenta para el equipo de Alejandro Trionfini, mientras que Fagioli falló un penal en el complemento antes del agónico gol visitante.
Para este compromiso, el director técnico Alejandro Trionfini apostó por una importante rotación en la alineación titular tras la dura caída por 4 a 0 sufrida ante Talleres. La formación presentó el debut desde el inicio del delantero Nicolás Zenclussen, además del rodaje de futbolistas con roce en el primer equipo como Tomás Fagioli y Santiago Grella, quienes venían sumando pocos minutos en la consideración de Leonardo Madelón en el plantel profesional.
El desarrollo de la primera mitad fue de trámite parejo y con escasas llegadas a los arcos. A Unión le costó la construcción del juego y careció de la profundidad necesaria para lastimar en el tramo inicial. Sin embargo, la ocasión más clara para la visita se dio sobre los 20 minutos, cuando Lescano remató al segundo palo y el arquero Juan Kuverling salvó de manera providencial. Cuando el descanso se aproximaba, Benjamín Pérez apareció a los 35 minutos, tras recibir un pase filtrado de Santino Vera, para marcar el 1 a 0 y darle tranquilidad al elenco santafesino.
En el complemento, el Tatengue salió con otra actitud y decisión para dominar el trámite. A los 8 minutos se presentó la gran oportunidad para ampliar la ventaja: Barinaga desbordó por la derecha, recibió una infracción dentro del área y el árbitro Valentín Pérsico sancionó penal. Tomás Fagioli asumió la responsabilidad de la ejecución, pero su remate se elevó por encima del travesaño.
Inmediatamente después de esa jugada, Barracas tuvo el empate con un remate de Gandín que dio en el travesaño y un posterior cabezazo de Gorosito que volvió a irse alto. Sin embargo, Unión reaccionó y volvió a contar con ocasiones netas para liquidar la historia: a los 29, Puebla —que ingresó en la etapa final— recibió un centro preciso de Pérez y su remate salió rozando el palo; mientras que a los 44, un potente disparo de Cacciabue desde 30 metros reventó el travesaño.
Cuando el partido parecía bajo control y la victoria quedaba en casa, llegó el golpe visitante a los 44 minutos: Barreto recibió volcado por la derecha, sacó un centro de zurda y Joaquín Garma ingresó entre los centrales para marcar de cabeza el 1 a 1 definitivo.
Con esta igualdad, Unión quedó décimo en la tabla con 17 puntos, a 6 de distancia de Talleres de Córdoba que es el último clasificado.
Formaciones
Unión: Kuverling; Barinaga, Fagioli, Coria, Mosset, Vera, Iácono, B. Pérez, Solbes, Grella y Zenclussen DT: Alejandro Trionfini.
Barracas Central: Nogueira; Guimarey, Lescano, Cisneros, Ballota, Garma, Valdéz, Gorosito, Gandín, Barreto y Coronel DT: Jorge Ortíz.
Árbitro: Valentín Pérsico
Goles: 35 pt B. Pérez (U) y 44 st Garma (BC)
Estadio: Unión