Torneo Proyección

Unión mereció más, pero desperdició chances y Barracas Central se lo empató en el final

El Tatengue igualó 1 a 1 ante el Guapo en el certamen de reserva y dejó pasar una oportunidad clave para acercarse a los puestos de clasificación. Benjamín Pérez abrió la cuenta para el equipo de Alejandro Trionfini, mientras que Fagioli falló un penal en el complemento antes del agónico gol visitante.