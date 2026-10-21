Unión no pudo sostener la racha triunfal en el Estadio Ángel P. Malvicino y sufrió su primer tropiezo en la Conferencia Norte de la Liga Argentina de Básquet. Por la segunda jornada de la fase regular, el conjunto santafesino cayó ajustadamente por 80 a 75 frente a Barrio Parque de San Francisco, Córdoba, en un cruce parejo que se terminó resolviendo en los detalles del tramo final.
Unión no pudo ante Barrio Parque y cosechó su primera derrota en el certamen
El Tatengue cayó 80 a 75 frente al conjunto cordobés por la segunda fecha del torneo nacional. Pese al esfuerzo del equipo dirigido por Juan José Siemienczuk y los 17 puntos de Facundo González, la visita mantuvo el liderazgo en el marcador y se llevó el triunfo en el Malvicino.
El desarrollo del encuentro favoreció desde el inicio al elenco visitante, que impuso condiciones con un juego ordenado y efectivo. Los parciales reflejaron la supremacía cordobesa a lo largo de la noche: 9-16 el primer cuarto, 27-37 al descanso largo y 53-58 al término del tercer período. Si bien el Tatengue intentó la remontada en el último segmento achicando distancias, la visita tuvo la paciencia necesaria para clausurar el resultado a su favor.
En el equipo conducido por Juan José Siemienczuk se destacaron las actuaciones individuales de Facundo González, goleador del local con 17 puntos y 6 rebotes en 26 minutos en cancha, seguido por Matías Gómez, quien aportó 15 unidades (efectividad perfecta de 7/7 en libres) y bajó 7 rebotes en 25 minutos. Por su parte, Facundo Chamorro sumó 13 puntos y 3 rebotes antes de retirarse descalificado por acumulación de cinco faltas personales.
En el conjunto cordobés, bajo la conducción técnica de Cristian Colli, los valores más sobresalientes fueron Julián Gárate con 14 puntos, 3 rebotes y 1 asistencia en 20 minutos, y Blas Lino Magnano con 12 tantos, 3 rebotes y 2 asistencias en 20 minutos, jugadores claves para sostener el triunfo en la capital santafesina.
Con este resultado, Unión quedó con un registro de un triunfo y una derrota en sus dos presentaciones de la temporada. En contraposición, Barrio Parque firmó un arranque perfecto con dos victorias como visitante, recordando que venía de superar a Santa Paula de Gálvez por 89 a 83.
El elenco rojiblanco buscará dar vuelta la página rápidamente y reencontrarse con el triunfo ante su gente: su próximo compromiso será el viernes 30 de octubre a las 21, cuando reciba a Comunicaciones de Mercedes nuevamente sobre el parqué del Ángel Pedro Malvicino.