Liga Argentina de Básquet

Unión no pudo ante Barrio Parque y cosechó su primera derrota en el certamen

El Tatengue cayó 80 a 75 frente al conjunto cordobés por la segunda fecha del torneo nacional. Pese al esfuerzo del equipo dirigido por Juan José Siemienczuk y los 17 puntos de Facundo González, la visita mantuvo el liderazgo en el marcador y se llevó el triunfo en el Malvicino.