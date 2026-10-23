El Club Atlético Unión consiguió un lugar entre los 100 mejores clubes formadores de futbolistas del mundo, según el último informe publicado por el Observatorio del Fútbol del Centro Internacional de Estudios del Deporte (CIES).
Unión, entre los 100 mejores clubes formadores de futbolistas del mundo
El Tatengue ocupa el puesto 88 de una clasificación elaborada por el Observatorio del Fútbol CIES, que analiza el desarrollo de jugadores en 49 ligas de Primera División. River, Boca y Vélez se ubicaron entre los cuatro primeros del planeta.
La institución santafesina aparece en el puesto 88 del ranking internacional, que evalúa la capacidad de los clubes para desarrollar jugadores que posteriormente alcanzan el fútbol profesional.
El reconocimiento posiciona al Tatengue entre las instituciones destacadas por su trabajo en las divisiones inferiores y vuelve a poner en valor la importancia de la formación juvenil dentro de la estructura deportiva de los clubes argentinos.
El relevamiento contempla futbolistas que actualmente se desempeñan en 49 ligas de Primera División de diferentes países y establece una clasificación a partir de distintos indicadores vinculados con su formación y participación profesional.
Unión, entre los clubes argentinos destacados
La presencia de Unión en el puesto 88 adquiere relevancia en una clasificación que reúne a instituciones de gran trayectoria internacional, tanto de Europa como de Sudamérica.
En el ámbito nacional, el Tatengue comparte el listado con clubes históricamente reconocidos por el desarrollo de futbolistas, como River Plate, Boca Juniors, Vélez Sarsfield, Rosario Central, Newell's y Argentinos Juniors.
También aparecen Lanús, Racing, Estudiantes de La Plata, Independiente, Belgrano, Banfield, Talleres de Córdoba y Gimnasia de La Plata, entre otros.
En este escenario, la inclusión del conjunto rojiblanco representa un reconocimiento a su capacidad de formar jugadores que alcanzan la máxima categoría del fútbol profesional.
Al mismo tiempo, el informe permite dimensionar el lugar que ocupa Unión dentro del mapa internacional de formación de talentos y su posicionamiento respecto de otras instituciones del país.
River, Boca y Vélez, entre los cuatro mejores del mundo
Uno de los datos más destacados del estudio es el protagonismo del fútbol argentino en los primeros lugares de la clasificación.
El ranking es encabezado por Benfica de Portugal, que obtuvo 101,3 puntos y contabilizó 93 futbolistas formados en sus divisiones inferiores.
En el segundo lugar aparece River Plate, con 97,6 puntos y 94 jugadores surgidos de su cantera, la mayor cantidad registrada entre las instituciones evaluadas.
El tercer puesto corresponde a Boca Juniors, con 96,7 unidades y 93 futbolistas formados, mientras que Vélez Sarsfield ocupa la cuarta posición, con 92 puntos y 88 jugadores.
De esta manera, tres de los cuatro mejores clubes formadores del mundo son argentinos, superando incluso a instituciones europeas de amplia trayectoria en el desarrollo juvenil.
Ajax de Países Bajos aparece quinto, Barcelona de España sexto y Real Madrid noveno.
La clasificación también destaca a Rosario Central en el puesto 14 y a Newell's Old Boys en el 20, mientras que San Lorenzo se ubica 26° y Argentinos Juniors, 30°.
Cómo se elabora el ranking de clubes formadores
El Observatorio del Fútbol CIES utiliza una metodología que no se limita exclusivamente a contar la cantidad de jugadores surgidos de las divisiones inferiores.
Para considerar que un futbolista fue formado en una institución, debe haber permanecido al menos tres temporadas en ese club entre los 15 y los 21 años de edad.
Además, el índice contempla cuatro variables principales:
- La cantidad de futbolistas formados por cada institución.
- El nivel competitivo de las ligas en las que participan.
- Los minutos disputados durante el último año.
- La edad de los jugadores, con una valoración favorable para los más jóvenes.
Esta metodología permite comparar instituciones de diferentes países y evaluar no solamente su capacidad para desarrollar talentos, sino también la participación que esos futbolistas alcanzan en el ámbito profesional.
Un reconocimiento al trabajo de las inferiores
Para Unión, integrar esta clasificación internacional constituye un indicador del alcance de su trabajo formativo y de la proyección de los futbolistas que pasaron por sus categorías juveniles.
La formación de jugadores representa uno de los pilares deportivos y patrimoniales de las instituciones del fútbol argentino, tanto por la posibilidad de nutrir a sus planteles profesionales como por el desarrollo de talentos que posteriormente continúan sus carreras en otros equipos.
En ese contexto, el puesto 88 de Unión en el ranking mundial del CIES constituye un reconocimiento para el semillero rojiblanco y un punto de referencia para seguir fortaleciendo el desarrollo de sus divisiones inferiores.