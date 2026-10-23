Reconocimiento internacional

Unión, entre los 100 mejores clubes formadores de futbolistas del mundo

El Tatengue ocupa el puesto 88 de una clasificación elaborada por el Observatorio del Fútbol CIES, que analiza el desarrollo de jugadores en 49 ligas de Primera División. River, Boca y Vélez se ubicaron entre los cuatro primeros del planeta.