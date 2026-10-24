Charles Leclerc cerró el viernes de Austin con motivos para ilusionarse. Fue el más rápido en los dos entrenamientos del Gran Premio de Estados Unidos y encontró buenas respuestas en un Ferrari que estrenó mejoras. Pero el propio monegasco fue prudente: sus rivales quedaron cerca y todavía tienen velocidad por encontrar.
Ferrari empezó adelante en Austin, con Mercedes y Red Bull al acecho
Leclerc lideró los dos entrenamientos y confirmó que las mejoras funcionaron como esperaban. Antonelli quedó a solo 42 milésimas y Verstappen también se mantuvo en la pelea. Los distintos trabajos con neumáticos dejan abierta la discusión para el domingo.
En la segunda práctica, Charles marcó 1m35s291 y aventajó por apenas 42 milésimas a Kimi Antonelli. Max Verstappen terminó tercero, a 189 milésimas. Tres equipos separados por menos de dos décimas, todos con sus mejores registros sobre neumáticos blandos nuevos.
Por la mañana, Leclerc también había encabezado los tiempos, seguido por Verstappen y Lando Norris. Ferrari sostuvo su buen rendimiento durante toda la jornada, mientras Mercedes mejoró entre sesiones y McLaren se fue con la sensación de no haber mostrado todo lo que tenía.
Ferrari encontró respuestas
El equipo italiano dedicó parte del primer entrenamiento a comparar configuraciones aerodinámicas. En la segunda sesión, ambos autos utilizaron la versión más reciente.
“Las sensaciones en el auto fueron bastante buenas. Nuestras mejoras funcionaron como esperábamos”, explicó Leclerc.
La satisfacción no lo llevó a anticipar una clasificación sencilla. “No debemos dejarnos llevar por expectativas demasiado altas, porque creo que nuestros rivales tienen más potencial por encontrar”, advirtió.
Su atención está puesta especialmente en quienes terminaron detrás: “Kimi y Max ya se ven muy fuertes y seguramente estarán ahí en la clasificación”.
Lewis Hamilton pasó del sexto puesto de la mañana al cuarto de la tarde, aunque no encontró la misma comodidad que su compañero.
“Probamos una dirección diferente con la puesta a punto, pero no me sentí cómodo en el auto, especialmente sobre los baches. Charles mostró que hay ritmo, así que necesitamos entender cómo mejorar el comportamiento de mi auto”, señaló.
Ferrari tiene una referencia alentadora con Leclerc y trabajo pendiente para que Hamilton también pueda aprovechar esa velocidad.
Mercedes dio un paso durante la tarde
El viernes de Mercedes fue de menor a mayor. Antonelli y George Russell comenzaron con dificultades en las curvas lentas y bloqueos en las frenadas, problemas que también afectaron las tandas largas.
Los dos utilizaron el paquete de mejoras presentado en Malasia y el alerón delantero que había aparecido en la primera práctica de Singapur. Los cambios de puesta a punto entre sesiones les permitieron encontrar un auto más predecible.
“El equilibrio del auto no estaba en un buen lugar en la primera práctica. Pudimos mejorarlo para la segunda y dimos un buen paso adelante”, explicó Antonelli.
El italiano quedó muy cerca de Leclerc, aunque considera que necesitan otra mejora para afrontar con confianza la pelea por la victoria del domingo.
Russell terminó quinto sin completar una vuelta que reflejara todo su potencial. Perdió su primer intento con blandos por exceder los límites de pista y sufrió una inestabilidad en el primer sector durante el siguiente.
“No aproveché al máximo las vueltas rápidas. Había más rendimiento”, reconoció.
Desde el equipo, Andrew Shovlin dejó una lectura que resume la paridad que esperan: “No descartaría que cualquiera de los cuatro equipos de adelante tenga ritmo para conseguir la pole”.
Verstappen sigue en la pelea
Red Bull mantuvo a Verstappen entre los tres primeros en ambas sesiones. Su cercanía con Ferrari lo deja bien ubicado, aunque el neerlandés todavía busca un mejor equilibrio para responder tanto en las curvas lentas como en las rápidas.
Los baches complican ese trabajo. El equipo realizó ajustes entre los entrenamientos, pero Max considera que aún hay margen para avanzar.
“Todavía queda trabajo, pero no fue un mal comienzo de fin de semana”, señaló en declaraciones recogidas por RacingNews365.
Isack Hadjar terminó noveno por la tarde, después de haber sido 14° en la primera práctica. Sin embargo, la mejora en la posición no estuvo acompañada por mejores sensaciones: explicó ante la Fórmula 1 que el comportamiento del auto había empeorado entre sesiones y anticipó cambios para el sábado.
McLaren necesita completar la vuelta
Norris terminó séptimo y Oscar Piastri octavo en la segunda práctica, ambos a más de un segundo de Leclerc. McLaren considera que esa diferencia es mayor que la distancia real con sus rivales.
Los dos consiguieron buenos parciales, pero no lograron reunirlos en una vuelta completa. Las ráfagas de viento y los límites de pista complicaron sus intentos. Además, con los blandos no encontraron el aumento de adherencia que esperaban.
“Vimos señales alentadoras de velocidad, pero fue difícil repetirlas vuelta tras vuelta”, explicó Norris. El británico reconoció que están “un paso atrás” y apuntó a pequeños ajustes para conseguir mayor continuidad.
Piastri identificó la principal dificultad: “Lo que más nos está costando es la adherencia”.
Rob Marshall, responsable técnico del equipo, valoró las tandas largas y el funcionamiento de las pequeñas mejoras llevadas a Austin. También sostuvo que la pelea entre los cuatro equipos es más cerrada de lo que mostró la segunda práctica.
McLaren necesita trasladar esas señales al cronómetro cuando llegue la clasificación.
Los neumáticos todavía guardan respuestas
El trabajo de carrera dejó comparaciones difíciles. Leclerc y Verstappen completaron sus tandas largas con blandos usados, mientras Antonelli utilizó medios usados. McLaren repartió sus pruebas entre el blando de Piastri y el duro de Norris.
A esas elecciones se sumaron el tránsito y los distintos programas de cada equipo. Por eso, el mejor tiempo del viernes todavía no alcanza para identificar al favorito del domingo.
Según Pirelli, medios y blandos aparecen como las principales opciones para la carrera. El duro podría tener un papel menor y, con los primeros datos, una sola detención es el escenario más probable.
“Los equipos se concentran principalmente en los compuestos medio y blando”, explicó Dario Marrafuschi, director de Motorsport de Pirelli, en el balance de la jornada.
La pista también fue cambiando: comenzó sucia y ganó adherencia con el paso de los autos. Por la tarde, el asfalto alcanzó los 43 grados. Administrar la temperatura y el desgaste será importante para sostener el ritmo.
Los baches, una preocupación compartida
Las irregularidades de Austin atravesaron buena parte de las explicaciones del viernes. Complican las frenadas, alteran el comportamiento de los autos y obligan a buscar una puesta a punto que permita conservar velocidad sin castigar demasiado los neumáticos.
Pirelli advirtió que un auto desequilibrado puede bloquear con mayor facilidad las ruedas delanteras en las frenadas fuertes. Encontrar estabilidad será importante para clasificar y para correr.
Alpine también tuvo dificultades en ese aspecto. Pierre Gasly terminó 12° y Franco Colapinto 15° en la segunda práctica. El argentino, condicionado por diez puestos de penalización, no realizó simulaciones de clasificación y concentró su preparación en el domingo. El equipo encontró mejores respuestas con más combustible, aunque necesita recuperar velocidad a una vuelta.
Leclerc terminó el día con la referencia más firme. Antonelli mostró la recuperación de Mercedes, Verstappen se mantuvo cerca y McLaren espera aprovechar lo que dejó pendiente. El sábado dirá cuánto vale esa primera ventaja de Ferrari cuando todos salgan a buscar su mejor vuelta.