Franco Colapinto terminó el primer día de actividad en Austin con dos entrenamientos completos y bastante trabajo por delante. Fue 17° en la práctica inicial y 15° en la segunda, en una jornada que tuvo a Charles Leclerc al frente de ambas sesiones. Para el argentino, además, el fin de semana ya tiene un condicionante: deberá cumplir diez puestos de sanción en la grilla de partida del Gran Premio de Estados Unidos.
Colapinto cerró el viernes 15° en Austin y tendrá que remontar por una sanción
El argentino completó más vueltas que cualquier otro piloto en la segunda práctica del GP de Estados Unidos, pero todavía busca mejorar con Alpine. El cambio de un componente electrónico le costará diez posiciones en la grilla. Leclerc fue el más rápido en las dos sesiones
La penalización responde al cambio de la unidad de control electrónico de su Alpine. Utilizará el cuarto componente de ese tipo en la temporada, por encima de los tres permitidos, por lo que perderá posiciones respecto del resultado que consiga en la clasificación del sábado.
El trabajo de Colapinto
Franco fue el primero en salir a pista cuando se habilitó la calle de boxes para el entrenamiento inicial. El comienzo de la actividad en el Circuito de las Américas abrió una jornada de pruebas y ajustes, con la necesidad de reunir información después de las dificultades de las últimas carreras.
En esa primera hora quedó 17°, dos lugares detrás de Pierre Gasly. Por la tarde, los dos Alpine avanzaron en el clasificador: el francés terminó 12° y el argentino, 15°.
Colapinto marcó **1m37s201**, a 1s910 del mejor registro de Leclerc y a **361 milésimas de su compañero**. También fue quien más vueltas completó en la segunda práctica, con 32 giros, un dato valioso para sumar referencias sobre el comportamiento del auto.
Los últimos veinte minutos estuvieron dedicados principalmente a las tandas largas, con más combustible a bordo y la atención puesta en la carrera. Esa información formará parte del análisis de los ingenieros antes de la última práctica y la clasificación.
El avance de dos posiciones entre una sesión y otra todavía deja a Franco fuera de los diez primeros. El sábado permitirá conocer si Alpine encuentra una mejora para acercarse a ese grupo.
Diez puestos que pesan
La sanción obliga a Colapinto a pensar también en el terreno que deberá recuperar el domingo. Conseguir una buena clasificación será importante para reducir el impacto de esos diez lugares y evitar una posición de partida demasiado retrasada.
Alpine no precisó el motivo de la sustitución del componente ni confirmó que exista una relación con los problemas sufridos en Singapur, donde Franco abandonó tanto la Sprint como el Gran Premio.
Después de aquella carrera, el argentino había mencionado una posible falla en la transmisión, aunque aclaró que el equipo debía revisar el auto para determinar qué había ocurrido. Con la información disponible, no corresponde vincular ese abandono con el cambio anunciado para Austin.
Leclerc dominó, pero con diferencias pequeñas
Ferrari empezó el fin de semana con buenos resultados. Leclerc encabezó la primera práctica con **1m36s052**, seguido por Verstappen, a 84 milésimas, y Norris, a 245. Russell, Antonelli y Hamilton completaron los seis primeros.
Verstappen había marcado un tiempo inferior al del monegasco, pero esa vuelta fue eliminada por superar los límites de pista en la curva 19.
Por la tarde, Leclerc volvió a quedar adelante, esta vez con **1m35s291**. Antonelli terminó a apenas 42 milésimas y Verstappen fue tercero, a 189. Hamilton ocupó el cuarto puesto y Russell, el quinto.
Los límites de pista volvieron a complicar varios intentos rápidos. También hubo errores y quejas por el comportamiento de los autos, en una sesión en la que Mercedes, Red Bull y McLaren tuvieron distintos inconvenientes.
Liam Lawson consiguió el sexto tiempo con Racing Bulls, por delante de los McLaren de Norris y Oscar Piastri. Isack Hadjar y Oliver Bearman completaron los diez primeros.
Leclerc cerró el viernes con los mejores registros, aunque la cercanía de Antonelli y Verstappen dejó abierta la pelea. Para Colapinto, la prioridad será encontrar junto a Alpine el rendimiento que le permita afrontar con mejores posibilidades una carrera en la que tendrá que avanzar.