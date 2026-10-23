GP de Estados Unidos

Colapinto cerró el viernes 15° en Austin y tendrá que remontar por una sanción

El argentino completó más vueltas que cualquier otro piloto en la segunda práctica del GP de Estados Unidos, pero todavía busca mejorar con Alpine. El cambio de un componente electrónico le costará diez posiciones en la grilla. Leclerc fue el más rápido en las dos sesiones