La clasificación del sábado no alcanzará para definir desde dónde largará Franco Colapinto en Austin. Al puesto que consiga en pista habrá que aplicarle una penalización de diez posiciones, después de que Alpine anunciara la incorporación de una nueva unidad de control electrónico en su auto.
Colapinto deberá remontar en Austin: perderá diez lugares por un cambio en su Alpine
El argentino recibirá una penalización por el reemplazo de la unidad de control electrónico. La decisión del equipo suma una dificultad en el comienzo de la gira por Estados Unidos, México y Brasil.
Será la cuarta que utilice durante la temporada, una más de las permitidas. Ese recambio obliga al argentino a afrontar el Gran Premio de Estados Unidos con una carrera de recuperación por delante, cuando necesita volver a sumar y dejar atrás los problemas de las últimas fechas.
Para Colapinto, cada lugar que pueda ganar en la clasificación tendrá valor. La sanción reduce su margen y aumenta la importancia de aprovechar el tiempo de entrenamientos para preparar un auto que también le permita avanzar el domingo.
Después de Singapur
El equipo llega a Estados Unidos con trabajo pendiente tras lo ocurrido en Marina Bay. Allí, Franco se quedó afuera de la sprint y del gran premio por inconvenientes en su Alpine.
Luego del abandono del domingo, había mencionado una posible falla en la transmisión, aunque todavía faltaba revisar el monoplaza. Alpine no explicó ahora por qué decidió reemplazar la unidad de control electrónico ni estableció una relación entre ambos episodios.
Por eso, más allá de la penalización, completar el fin de semana sin nuevas interrupciones será importante para el argentino. Las últimas carreras le dejaron poco espacio para transformar el trabajo previo en resultados.
Una gira para recuperar terreno
Antes de llegar a Austin, Colapinto pasó por Enstone y trabajó con sus ingenieros en la preparación de las próximas competencias. En la previa transmitió la intención de mejorar después de una serie de fechas difíciles, con el esfuerzo compartido entre el piloto y el equipo como punto de partida.
Estados Unidos abre una seguidilla que continuará en México y Brasil, dos citas especialmente cercanas al público argentino. Franco había expresado su entusiasmo por este tramo del campeonato, aunque el primer compromiso ya presenta una complicación.
Todavía queda conocer qué rendimiento tendrá Alpine en el Circuito de las Américas. Para Colapinto, la necesidad será doble: conseguir una buena clasificación para limitar el efecto de la sanción y encontrar el ritmo de carrera que le permita recuperar posiciones.